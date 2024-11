Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τι έχει συμβεί σε όλα τα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ όταν και οι δύο ομάδες προέρχονταν από ευρωπαϊκά παιχνίδια!

Η προσοχή στρέφεται πλέον στο σημαντικό ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα αύριο το βράδυ, με την ιδιαιτερότητα ότι και οι δύο ομάδες προέρχονται από ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσαν μόλις προχθές Πέμπτη.

Και εδώ έχει πραγματικά ενδιαφέρον ένα σημαντικό δεδομένο που μπορώ να καταγράψω: όταν οι δύο ομάδες παίζουν μεταξύ τους και έχει προηγηθεί τρεις-τέσσερις ημέρες πριν ευρωπαϊκό παιχνίδι τους, ο Ολυμπιακός πάντα κερδίζει! Είτε στο Καραϊσκάκη, είτε μέσα στην Τούμπα! Έχει συμβεί συγκεκριμένα οκτώ φορές (!), από το μακρινό 1999 έως και τον περασμένο Απρίλιο, με μία από τις οκτώ περιπτώσεις όπου απλά ο ΠΑΟΚ δεν προέρχονταν από ευρωπαϊκό ματς, αλλά από ντέρμπι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό.

Δείτε τι ακριβώς έχει παιχτεί όλα αυτά τα 25 χρόνια:

8.11.1999 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-1 μετά από Ολυμπιακός-Πόρτο 1-0 και Μπενφίκα-ΠΑΟΚ 1-2 κι αποκλεισμό του στα πέναλτι

27.11.2000 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-4 μετά από Ολυμπιακός-Λίβερπουλ 2-2 και PSV-PAOK 3-0

10.11.2013 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 4-0 μετά από Ολυμπιακός-Μπενφίκα 1-0 και Χάϊφα-ΠΑΟΚ 0-0

4.10.2015 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 0-2 μετά από Άρσεναλ-Ολυμπιακός 2-3 και ΠΑΟΚ-Ντόρτμουντ 1-1

23.10.2016 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 μετά από Ολυμπιακός-Αστάνα 4-1 και Γκαραμπάγκ-ΠΑΟΚ 2-0

24.10.2021 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 μετά από Άϊντραχτ-Ολυμπιακός 3-1 και Κοπεγχάγη-ΠΑΟΚ 1-2

18.2.2024 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-4 μετά από Ολυμπιακός-Φέρεντσβαρος 1-0 και ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 0-1

21.4.2024 Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 2-1 μετά από Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 1-0 και πρόκριση του στα πέναλτι και ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ 0-2

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι…

Πρώτον, από τις οκτώ νίκες του Ολυμπιακού οι πέντε ήταν στο Καραϊσκάκη και οι τρεις στην Τούμπα. Οι τρεις τα τελευταία τρία χρόνια με VAR και ξένους διαιτητές.

Δεύτερον, στα μεταξύ τους παιχνίδια σε κάπως ανάλογη συνθήκη με την τωρινή, δηλαδή με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι και τον ΠΑΟΚ να προέρχεται από εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είχε νίκες το 2016, το 2013, το 2000 και το 1999.

Τρίτον, σε ακόμη πιο κοντινή συνθήκη, με γηπεδούχο δηλαδή όπως τώρα τον ΠΑΟΚ, αλλά και με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από ευρωπαϊκή εντός έδρας ισοπαλία, το 2-2 με τη Λίβερπουλ (όπως τώρα με το 1-1 με μία άλλη την Ρέϊντζερς) και τον ΠΑΟΚ από ευρωπαϊκή εκτός έδρας ήττα, το 0-3 από την PSV (όπως τώρα ΤΟ 0-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ), ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει 4-2 στην Τούμπα, πάλι Νοέμβριο του 2000.

Για να δούμε λοιπόν αν συνεχιστεί κι αύριο αυτό το εκπληκτικό σερί νικηφόρων αποτελεσμάτων του Ολυμπιακού!

Άσχετο: Κατάσκοπος-έκπληξη την Πέμπτη το βράδυ στο Καραϊσκάκη. Στο Ολυμπιακός-Ρέϊντζερς βρέθηκε απεσταλμένος μίας εκ των πλουσιότερων ομάδων από τη Σαουδική Αραβια, της Aλ Νασρ! Του Ιταλού προπονητή Πιόλι και των Κριστιάνο Ρονάλντο, Σαντιό Μανέ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τελικά, μία θλάση έπαθε ο Ορτέγκα και βλέπουμε τον Ολυμπιακό να αλλάζει δύο και τρεις αριστερούς μπακ μέσα στο ίδιο το παιχνίδι!

Με τη Μάλμε, βγήκε στο 11’ ο Ορτέγκα, πήρε τη θέση του ο Πιρόλα, έγινε αλλαγή στο 78΄κι ο Ιταλός λόγω τραυματισμού και έπαιξε στο τέλος αριστερό μπακ ο Κοστίνια, που είχε ξεκινήσει δεξί μπακ.

Με τον Αστέρα, ξεκίνησε βασικός ο Αποστολόπουλος, αλλά στο 69΄ βγήκε και πήρε τη θέση του ως το τέλος ο Κοστίνια, που είχε ξεκινήσει δεξί μπακ.

Με τον Πανσερραϊκό ξεκίνησε βασικός αριστερά ο Κοστίνια, αλλά στο 67’ αντικαταστάθηκε από τον Αποστολόπουλο.

Και με τη Ρέϊντζερς ξεκίνησε βασικός ο Αποστολόπουλος, στο ημίχρονο έγινε αλλαγή και μεταφέρθηκε αριστερά ο Κοστίνια, που είχε ξεκινήσει δεξιά και στο 77’ πήρε τη θέση του ο Πιρόλα!

Παρεμπιπτόντως, ο Αποστολόπουλος άρχισε εντυπωσιακά το παιχνίδι την Πέμπτη, έβγαινε πρώτος στην μπάλα, έφευγε μπροστά και μεταβίβαζε σωστά, είχε επιστροφές, έκοβε επανειλημμένως δυναμικά (χαμηλά και ψηλά).

Για να τον αλλάξει ο Μεντιλίμπαρ στο ημίχρονο, προφανώς επηρεάστηκε από κάποιες κακές επιλογές του νεαρού αριστερού μπακ προς το τέλος του ημιχρόνου (κακές σέντρες και πούλημα της μπάλας που έδωσε αντεπίθεση), ίσως κι από την φάση της σπουδαίας ευκαιρίας της Ρέϊντζερς στο α΄ ημίχρονο, όταν ο Αποστολόπουλος έχασε εύκολα την πρώτη κεφαλιά στο γέμισμα των Σκοτσέζων.

Εκτός πια και αν τον έβγαλε μόνο και μόνο γιατί ήθελε να παίξει πιο επιθετικά, κι όχι με εξτρέμ τον Ρόντινεϊ, περνώντας τον Βέλντε βασικό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Seeing El Kaabi score for Olympiakos gives me awful flashback #AVFC