Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου προσπαθεί να βρει πώς ο προπονητής του ΠΑΟΚ μπορεί να κάνει σχέδια και να βγάλει ενδεκάδα για τη Λαμία, χωρίς να σκέφτεται Μάντσεστερ και Ολυμπιακό.

Πώς το λέει ο Λουτσέσκου; «Εμείς πάμε πάντα… game by game». Έτσι είναι και ξέρει καλά πώς όταν το παράκουσε, η ομάδα του εκτροχιάστηκε από την πορείας της. Γι αυτό τώρα το έχει ως ευαγγέλιο, ειδικά στην επικοινωνιακή διαχείριση…

Όλοι στον ΠΑΟΚ θα επιχειρήσουν και θα τηρήσουν αυτή την προσέγγιση για την εβδομάδα που ακολουθεί. Μετά το «πάθημα» κόντρα στην ΑΕΚ όπου όλος ο Οργανισμός ασχολήθηκε πολύ περισσότερο από ό τι έπρεπε και το γήπεδο με την Πλζεν ήταν… θέατρο με την ομάδα να δίνει παράσταση μέσα σε αυτό επί 70 λεπτά τουλάχιστον, κανείς αυτές τις ημέρες δεν θα ασχολείται με την Μάντσεστερ και τον Ολυμπιακό.

Τι πλάκα όμως; Ήταν τέλη Νοεμβρίου του 2018 όταν ο ΠΑΟΚ έπαιζε στην Αγγλία με την Τσέλσι και ο Λουτσέσκου μιλούσε για τον επερχόμενο αγώνα με τη Λαμία. Είπε Λαμία μία, δύο, τρεις και ένας Άγγλος δίπλα μου αναρωτήθηκε χαμηλόφωνα… «Who is this fucking Lamia». Τώρα ο ΠΑΟΚ παίζει πρώτα στο Αθανάσιος Διάκος και μετά στο Old Trafford με τη Γιουνάιτεντ.

Όπου ΠΑΟΚ και Άγγλοι λοιπόν να και μια Λαμία που παρουσιάζεται και νιώθω ότι όλοι οι ασπρόμαυροι δεν… βιάζονται να φθάσουν στο Μάντσεστερ. Είναι έτσι το πρωτάθλημα, πήγε έτσι το πρόγραμμα και οι απώλειες που θεωρώ ότι ο σεβασμός για την Λαμία και η προσοχή για το αυριανό ματς θα είναι κάτι αυτονόητο.

Ο προπονητής τι κάνει;

Από εκεί και πέρα βέβαια και ενώ όλοι πηγαίνουν στο game by game του προπονητή, εκείνος υπάρχει περίπτωση να κάνει σχέδια για την αυριανή αναμέτρηση ΧΩΡΙΣ να σκέφτεται καθόλου το σχήμα που θα παρατάξει στην Αγγλία, ακόμη ακόμη και στην αναμέτρηση κόντρα στον Ολυμπιακό που ακολουθεί; Δεν γίνεται κάτι τέτοιο…

Game by game αλλά… τι κάνεις; Παρατάσσεις αύριο στη Φθιώτιδα την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα όπως τώρα την έχεις στο μυαλό σου; Και τι κάνεις μετά που θα παίξεις με τη Μάντσεστερ σε ένα από τα τελευταία χαρτιά και για την πρόκριση στο Europa League; Οι ίδιοι; Οι θεωρητικά καλύτεροι; Το ίδιο μετά και από τρεις μέρες με τον Ολυμπιακό; Για εμένα οι καλύτεροι του ΠΑΟΚ είναι οι Μπάμπα-Τάισον. Ως μονάδες και ως δίδυμο. Πώς θα γίνει; Μπορούν ειδικά αυτοί οι δύο να παίξουν τρία ματς με Λαμία, Γιουνάιτεντ και Ολυμπιακό;

Κάπως έτσι αποδεικνύεται εκ των πραγμάτων ότι για όλους τους άλλους σε αυτές τις ημέρες πριν τη νέα διακοπή Νοεμβρίου ΠΡΕΠΕΙ να ισχύει το game by game, για τον πρωταγωνιστή όμως της συγκεκριμένης διατύπωσης και φιλοσοφίας, τα πράγματα θα είναι λίγο πιο σύνθετα.

Εκτιμώ ότι δεν γίνεται να μην στο μυαλό του μία πρώτη τακτική-κατασκοπευτική εικόνα για την Μάντσεστερ και τον Ολυμπιακό. Την όποια Μάντσεστερ που βρίσκεται σε φάση αλλαγής και υπηρεσιακού Φαν Νιστελρόι… Μία ομάδα που σαφώς θέλει να κυριαρχήσει και να παίξει σωστά από πίσω, άρα η λογική λέει… Μπράντον για την επίθεση του ΠΑΟΚ. Αν το «βλέπει» έτσι για την Αγγλία, κάποιος άλλος θα παίξει με την Λαμία στην οποία ο ΠΑΟΚ θα κυριαρχήσει και βάσει λογικής θα γεμίσει την αντίπαλη περιοχή. Στη Λαμία μπορεί να παίξει ο Λόβρεν, ο Μουργκ και ο Βιεϊρίνια, στην Αγγλία όχι. Ο Κωνσταντέλιας είναι άρρωστος λόγω ίωσης, άρα και γι αυτόν αλλάζουν κάποια δεδομένα. Ο Καμαρά άραγε γιατί έπαιξε σε όλο το ματς στο Αιγάλεω; Κι αυτό είναι ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει διαχείριση η οποία ξεκίνησε εδώ και μέρες γι αυτό το διάστημα του Νοεμβρίου.

Είναι μόνο μερικά από τα δεδομένα και τις σκέψεις που κάνουμε για να φανεί ότι ΔΕΝ υπάρχει περίπτωση, δεν γίνεται να πας σε αυτή τη φάση να παίξεις με τη Λαμία και εσύ ως προπονητής να μην έχεις στο μυαλό σου και την συνέχεια. Κι αν αυτό είναι αυτονόητο, ο Λουτσέσκου σίγουρα θα προσέξει οι δικές τους σκέψεις να μην περάσουν και να μην επηρεάσουν τους παίκτες που εννοείται ότι.. όταν θα μπουν στο λεωφορείο για Λαμία δεν είναι δυνατόν να έχουν στο μυαλό του τον Ράσφορντ και τον Χάρι Μαγκουάιρ…

Ο ΠΑΟΚ έχει μεγάλη ανάγκη για επιτυχίες και στις δύο διοργανώσεις και όταν με το καλό περάσουν όλα αυτά θα δούμε τι τελικά γίνεται και εκτός έδρας παρουσιάζεται τόσο πιο συγκεντρωμένος από την Τούμπα…