Ο Ντουάιτ Γιορκ είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Τρινιντάντ και Τομπάγκο του Λιβάι Γκαρσία

Ο Ντουάιτ Γιορκ αναλαμβάνει τα ηνία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου του Τρινιντάντ και Τομπάγκο, με την ομοσπονδία ποδοσφαίρου της χώρας να ανακοινώνει επίσημα την πρόσληψή του.

Ο πρώην επιθετικός της Άστον Βίλα,Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπέρμιγχαμ, αναμένεται να προσφέρει... άλλο αέρα στην ομάδα του Λιβάι Γκάρσια. Η συνεργασία του με τον 26χρονο επιθετικό της ΑΕΚ θα είναι καθοριστική για την ομάδα, καθώς ο Γιορκ με τις γνώσεις του μπορεί να κάνει την ομάδα πιο ανταγωνιστική.

Ο Γιορκ έχει μόλις μία εμπειρία ως προπονητής στο ενεργητικό του. Καθώς είχε αναλάβει τη θέση του προπονητή στην ομάδα Μακάρθουρ,που αγωνίζεται στην πρώτη κατηγορία της Αυστραλίας.

Official Announcement



See Press Release here https://t.co/qPgqY1Y37U pic.twitter.com/qfwXuh7Fic