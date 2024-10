Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον καλύτερο φετινό Παναθηναϊκό που, όμως, δεν κατάφερε να νικήσει τον Άρη και αδυνατεί να «χτίσει» ένα σερί ψυχολογίας και πρωταθλητισμού ενώ σχολιάζει την απόφαση στήριξης του Ντιέγκο Αλόνσο.

Υπάρχει μία σκληρή πραγματικότητα για τον φετινό Παναθηναϊκό και την βαθμολογική του συγκομιδή μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μία πραγματικότητα που καλείται να την κοιτάξει κατάματα και να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος. Αν το Τριφύλλι μείνει μόνο στην ανάγνωση ''είμαστε κοντά στην κορυφή'', τότε κινδυνεύει πάρα πολύ γρήγορα να βρεθεί εκτός διεκδίκησης τίτλου. Όχι πως δεν ισχύει η πρώτη ανάγνωση από την στιγμή που βρίσκεται στο -4 από τον ΠΑΟΚ, στο -2 από ΑΕΚ, Ολυμπιακό και στο -5 από τον πρωτοπόρο, Άρη, όταν πριν λίγες εβδομάδες ήταν στο -7 και στο -6 από τους παραδοσιακούς διεκδικητές του πρωταθλήματος.

Τούτη η ανάγνωση είναι εκείνη που θα τον κάνει να αισθανθεί λίγο καλύτερα, αλλά όχι εκείνη που θα τον βοηθήσει να βρει τις λύσεις στα προβλήματά του. Σε εννιά αγωνιστικές, σε 27 βαθμούς που διεκδικήθηκαν πάνω στο χορτάρι, το Τριφύλλι έχει συγκεντρώσει μόλις 13. Ούτε καν τους μισούς, έχει πετάξει 14 πόντους στα σκουπίδια, έχει μόνο τρεις νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και δύο ήττες. Σοκαριστική επίδοση για ομάδα που μπήκε στην κούρσα για να πάρει το πρωτάθλημα, με το μεγαλύτερο μπάτζετ των τελευταίων δεκατριών ετών.

Μία ομάδα που το βράδυ της Κυριακής στη Καλογρέζα έκανε την καλύτερή της εμφάνιση, μία ομάδα που κυριάρχησε απέναντι στον αντίπαλο, τον ''πάτησε'' αλλά δεν τον... καθάρισε, δεν τον νίκησε, καθώς από μία φάση, από μία στιγμή, μίλησε η ''κλάση'' του Μορόν σε συνδυασμό με την κακή αντίδραση στη φάση του Ντραγκόφσκι που άργησε να πέσει και προφανώς φέρει ευθύνη. Εκεί από τον τερματοφύλακά σου, έχεις την απαίτηση, να το ''βγάλει'', να σε ''σώσει''. Μία φάση, ήταν. Η μπάλα ούτε τρομερή ταχύτητα έχει, ούτε ''τέρμα'' γωνία πηγαίνει.

Βέβαια για να ξεκινήσει εκείνη η στιγμή, ο Αράο έχει πουλήσει την μπάλα, σε ένα διάστημα που ήταν πάρα πολύ κακός και ο προπονητής έπρεπε να τον έχει στείλει στον πάγκο. Ο Βραζιλιάνος στο δεύτερο ημίχρονο έκανε πάρα πολλά λάθη, κακές επιλογές στις μεταβιβάσεις του(ολοκλήρωσε τον αγώνα με 5 απώλειες κατοχής στο μισό γήπεδο της ομάδας του), σε έναν χώρο του γηπέδου που απαγορεύεται να είσαι τόσο επιπόλαιος και πρόχειρος. Ο Αλόνσο έπρεπε να το διαγνώσει γρήγορα και να ρίξει στο ματς τον Μαξίμοβιτς.

Ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη ανασταλτική συμπεριφορά από κάθε άλλο ντέρμπι, κατέβασε τον αντίπαλο στο 0.51xGoals, όταν ο Ολυμπιακός ήταν στο 1.28, η ΑΕΚ στο 1.3 και ο ΠΑΟΚ στο 1.47. Είχε την μεγαλύτερη διαφορά σε αυτούς τους δείκτες από κάθε άλλο μεγάλο παιχνίδι που ήταν ανώτερος(1.68-1.28 στο αιώνιο ντέρμπι), καθώς ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 1.32xG έναντι 0.51. Η κεφαλιά του αμαρκάριστου Αράο από το ύψος της μικρής περιοχής, το τετ α τετ του Ιωαννίδη, η κακή επιλογή του Τετέ να σουτάρει από τόσο πλάγια αντί να ''σπάσει'' στον Πελίστρι με τον Κουέστα εξουδετερωμένο, η κεφαλιά του επίσης αμαρκάριστου Ίνγκασον από το ύψος του πέναλτι, το τετ α τετ του Γερεμέγεφ και 2-3 ακόμη φάσεις, είναι από αυτές που είσαι υποχρεωμένος, μία, έστω μία, να την στείλεις μέσα, να σκοράρεις δεύτερη φορά και να πάρεις αυτό που σου αξίζει.

Στην καλύτερή του εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα, στο πρώτο ματς που ήταν σταθερά καλός και είχε διάρκεια, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει, δεν κατάφερε να πει ένα μεγάλο ''ευχαριστώ'', να πάρει το ''δώρο'' της αγωνιστικής και να βρεθεί στο -2 από την κορυφή, έχοντας έπειτα Βόλο και Λαμία. Και εδώ εντελώς φυσικά έρχεται το ''αν δεν νικήσει ούτε και τώρα, πότε θα το κάνει''; Όπως το ίδιο ερώτημα υπήρχε στο τραπέζι και μετά την πρεμιέρα του Conference League στη Βοσνία, όπου έχασε τα άχαστα και δεν νίκησε την Μπάνια Λούκα.

Ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι με τίποτα. Δεν μπορεί να ''χτίσει'' ένα σερί, δεν έχει κάνει ακόμη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα και πλέον το μεγαλύτερό του πρόβλημα είναι πνευματικό. Ως εικόνα πάνω στο χορτάρι δεν έχει καμία σχέση με το χάλι του ξεκινήματος, είναι μια κανονική ομάδα αλλά μία ομάδα που δεν έχει τον τρόπο να φτάνει στα τρίποντα, είτε είναι πολύ καλύτερη από τον αντίπαλο, είτε ισάξια του.

Πλέον, ο Ντιέγκο Αλόνσο βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Σε πιο δύσκολη θέση, όμως, βρίσκεται η διοίκηση του κλαμπ που πρέπει να πάρει μία κομβική απόφαση. Μία απόφαση που φαίνεται πως ήδη έλαβε, αν κρίνουμε από την άμεση διάψευση των δημοσιευμάτων περί απόλυσης του προπονητή το βράδυ της Κυριακής. Η αλήθεια είναι πως ότι και να πράξει το κλαμπ, δεν μπορείς να μην βρεις μία λογική πίσω από την όποια απόφαση. Ακόμη και σε αυτής της στήριξης. Ναι, γνωρίζουμε πως δεν θα γίνουμε αρεστοί, σε μία εποχή όπου μοιάζει ως μονόδρομος να... καβαλήσεις το κύμα και να ζητήσεις το κεφάλι του προπονητή. Εδώ, σε αυτή την γωνιά, πιστοί στις απόψεις μας, μπορούμε να κατανοήσουμε, ακόμη κι αυτό που μοιάζει απίθανο.

Δεν είναι ούτε η πρώτη φορά, ούτε η τελευταία. Είναι θέμα αντίληψης του ποδοσφαίρου, ο καθένας μπορεί να έχει την δική του οπτική γωνία, αρκεί αυτή για να έχει κάποια άξια, να συνοδεύεται από γνώση και επιχειρήματα. Ο εύκολος δρόμος είναι να ''πουλάς'' αυτό που θέλει να ακούσει η πλειοψηφία, το δύσκολο είναι να παραμείνεις πιστός στις ποδοσφαιρικές/δημοσιογραφικές σου αρχές. Το ίδιο έγινε και με τον Ιβάν στη πρώτη σεζόν με τις δέκα ήττες και στο περσινό δήθεν ''ταβάνιασμα'', το ίδιο με τον Μπόλονι όταν οι πολλοί έβλεπαν έναν... προπονηταρά, το ίδιο κάποτε με τον Αναστασίου στη πρώτη του σεζόν όπου και καλά θα... έριχνε τον Παναθηναϊκό, τον ίδιο, σε άλλο πεδίο, με τα παπατζιλίκια του Τσάκα και τους Άραβες και πάει λέγοντας. Κλείνει η παρένθεση.

Αν ο Παναθηναϊκός αποφασίσει να διώξει άμεσα τον Αλόνσο(κάτι που μέχρι στιγμής δεν προκύπτει), θα το έχει κάνει επειδή τα αποτελέσματα στο πρωτάθλημα είναι άθλια, επειδή έχει έναν προπονητή που το κοινό στο γήπεδο γιουχάρει στο άκουσμα του ονόματός του, επειδή φαίνεται πως πάρα πολύ δύσκολα μπορεί, πλέον, να ''σταθεί'' στον πάγκο του συλλόγου, να γυρίσει την κατάσταση. Κανείς δεν θα του πει τίποτα και έπειτα θα δημιουργηθεί η υποχρέωση να έρθει κάποιος συμβατός με την κατάσταση και την ανάγκη, που by the way, δεν μπορεί να είναι αυτός ο Πογιέτ(δεν ''παίζει'' απλά το ξεκαθαρίζουμε γιατί κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά), για μια σειρά από ποδοσφαιρικούς και όχι μόνο λόγους.

Υπάρχει λύση διαθέσιμη που προφανώς είναι πιο συμβατή ποδοσφαιρικά και μπορεί να συσπειρώσει και ολόκληρο τον οργανισμό αλλά αυτή η κουβέντα δεν φαίνεται πως είναι της παρούσης. Το ζητούμενο είναι να μην κάνεις ένα μεγάλο λάθος στη προσπάθεια να διορθώσεις μια προβληματική κατάσταση.

Από την άλλη, αν αποφασίσει, όντως να τον κρατήσει έστω και μέχρι νεοτέρας, θα είναι επειδή πιστεύει σε εκείνον, επειδή πιστεύει πως η εικόνα με τον Άρη μπορεί να αποτελέσει τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, άρα θα αυξηθούν οι πιθανότητες διεκδίκησης και κατάκτησης του πρωταθλήματος. Όταν ένας σύλλογος λαμβάνει την απόφαση να προσλάβει έναν προπονητή το καλοκαίρι και να του δώσει συμβόλαιο για δύο χρόνια, η ποδοσφαιρική λογική υπαγορεύει πως στα δύσκολα θα πρέπει να του δώσει την ευκαιρία να το γυρίσει.

Μέχρι στιγμής αυτό πράττει ο σύλλογος, προσφέρει στον προπονητή που πίστεψε το καλοκαίρι, τις ευκαιρίες, μέσα από την δουλειά του, να βάλει την ομάδα σε έναν δρόμο με νίκες, αυτοπεποίθηση, σε έναν δρόμο υλοποίησης των στόχων. Το έχουν κάνει πολλές φορές οι σοβαρές ομάδες στο εξωτερικό(Λίβερπουλ με Κλοπ, Άρσεναλ με Αρτέτα, πολύ πιο παλιά η Γιουνάιτεντ με τον Σερ Άλεξ και πάει λέγοντας), οι περισσότερες δικαιώθηκαν, άλλες όχι, παραδείγματα υπάρχουν πολλά.

Για να είμαστε, όμως, ειλικρινείς και ρεαλιστές, φαίνεται πως αυτές οι ευκαιρίες, αυτά τα ''κανονάκια'' έχουν ελαχιστοποιηθεί. Τα παιχνίδια με Βόλο, Τζουργκάρντεν και Λαμία αν δεν φέρουν το 3/3, θα οδηγήσουν με μαθηματική ακρίβεια στην διακοπή που έρχεται, σε αλλαγή προπονητή...