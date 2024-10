Ο Κ. Νικολακόπουλος αναλύει μέσα από το blog του στο gazzetta το αποψινό δύσκολο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Τρίπολη.

Ο Ολυμπιακός λοιπόν έβγαλε αντίδραση στην Ευρώπη κερδίζοντας στη Σουηδία μετά το απίστευτο 2-2 (από 2-0) με τον Λεβαδειακό μέσα στο Καραϊσκάκη και καλείται να επιστρέψει σήμερα στην ελληνική Λίγκα για να αποδείξει ότι δεν υπάρχει Ολυμπιακός…εξωτερικού και Ολυμπιακός εσωτερικού!

Το έργο του εύκολο δεν θα είναι. Ο Αστέρας και έχει ανάγκη βαθμολογική, αλλά και ανεξάρτητα σε τι κατάσταση βρίσκεται όταν παίζει με τις ομάδες που είναι ψηλά στη βαθμολογία πάντοτε μεταμορφώνεται. Μπορούμε να θυμηθούμε ότι στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν κέρδισε 1-0 τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ κι έφερε 1-1 με τον Άρη στο Χαριλάου.

Η αλήθεια είναι ότι στη φετινή σεζόν ακόμη δεν έχει κερδίσει εντός έδρας: έχει χάσει 0-1 από τον Βόλο κι 1-2 από τον Ατρόμητο κι έχει φέρει 1-1 με τον Λεβαδειακό. Όμως, όταν οι μικρομεσαίες ομάδες παίζουν με τις μεγάλες, αυτά δεν ισχύουν, πολύ απλά γιατί δίνουν το 100%. Είδαμε και χθες ότι ο Πανσερραϊκός ενώ είχε στο γήπεδο του κι αυτός δύο ήττες (από Άρη 0-1 και ΟΦΗ 2-3) και μία ισοπαλία (επίσης με τον Λεβαδειακό, 2-2), κατάφερε και κέρδισε εντός έδρας 1-0 την ΑΕΚ, παίζοντας μάλιστα με παίκτη λιγότερο από το 27’!

Αυτό το οποίο εγώ έχω προσέξει, είναι ότι ο Αστέρας είναι αήττητος τις τέσσερις τελευταίες αγωνιστικές, με τρεις ισοπαλίες και μία νίκη, χωρίς να έχει δεχθεί σε αυτή την τετράδα αγώνων του ποτέ πάνω από ένα γκολ. Η επιθετική του τετράδα αποτελείται από αξιόλογους παίκτες (Καλτσάς, Μπαρτόλο, Μακέδα, Ρετζίς), όπως και οι κεντρικοί του χαφ Γιαμπλόνσκι και Μουνιόθ, που κατά…σύμπτωση ήταν τιμωρημένοι, αλλά η Τρίπολη τους δήλωσε να εκτίσουν την ποινή τους σε άλλα παιχνίδια (π.χ. με την ΑΕΚ), ώστε να παίξουν κατά του Ολυμπιακού. Ο Γιαμπλόνσκι είχε σκοράρει πέρυσι μέσα στο Καραϊσκάκη.

Από πλευράς παράδοσης, τα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του Ολυμπιακού στην Τρίπολη έχουν δύο νίκες (2-0) και δύο ισοπαλίες (0-0)! Γενικά, πρόκειται για μία έδρα στην οποία οι Πειραιώτες κερδίζουν σχεδόν τα μισά παιχνίδια τους (10) και δεν κερδίζουν τα άλλα μισά (τρεις ήττες και πέντε ισοπαλίες). Ποια είναι η ιδιομορφία: σε ένα ποσοστό πάνω από 90% τα παιχνίδια αυτά κρίνονται από το α΄ ημίχρονο!

Όταν ο Αστέρας προηγήθηκε στο ημίχρονο, κέρδισε και τα τρία παιχνίδια (1-0, 2-0 και 2-1)! Όταν ο Ολυμπιακός προηγήθηκε στο ημίχρονο, κέρδισε και τα οκτώ παιχνίδια (από 1-0 έως 5-0)! Όταν το αποτέλεσμα ήταν ισόπαλο στο ημίχρονο, πέντε παιχνίδια έληξαν ισόπαλα (0-0 κι 1-1) και δυο κέρδισε ο Ολυμπιακός, ένα με γκολ του Μήτρογλου μετά το 90’ κι ένα πέρυσι όταν μπήκε αλλαγή ο Μήτρογλου κι έβαλε δύο γκολ προς το τέλος!

Σίγουρα θα ήταν πολύ ευχάριστο για τον Ολυμπιακό να πάρει βοήθεια κι από άλλους παίκτες στο σκοράρισμα, αφού καλό είναι να σκοράρει ο Ελ Κααμπί, όπως πρώτον αυτό δεν σημαίνει ότι αρκεί πάντα για να έρθουν τα τρίποντα (βλέπε 1-2 από τον Άρη και 2-2 με Λεβαδειακό) και δεύτερον δεν μπορεί μία ομάδα να τα περιμένει όλα από έναν επιθετικό.

Ναι, είναι καλό για τον Ολυμπιακό που με τα γκολ του Ελ Κααμπί ήρθαν οι νίκες με τη Μάλμε, την Μπράγκα, τη Λαμία και τον Ατρόμητο, αλλά δεν είναι καλό που δεν έχει άλλους παίκτες να σκοράρουν. Οι Ζέλσον, Μασούρας, Τσικίνιο, Βέλντε, Γιάρεμτσουκ, Έσε δεν έχουν σκοράρει πάνω από μία φορά, ενώ ο Ρόντινεϊ που έχει δύο γκολ, το ένα το έχει από πέναλτι. Όλοι οι άλλοι (Γουίλιαν, Κωστούλας, Ολιβέϊρα, Στάμενιτς, Μουζακίτης, Γκαρθία κι άπαντες οι αμυντικοί) έχουν μηδέν γκολ.

Να δούμε μήπως μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το κομμάτι ο Γιαζίτσι-βάσει βιογραφικού, μπορεί.

Άσχετο: Άραγε ποιος μπορεί να εξηγήσει ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη έχει καλά αποτελέσματα με Ιταλούς διαιτητές (τελευταίο το 1-0 στη Σουηδία με τη Μάλμε), ενώ στην Ελλάδα έχει άσχημα αποτελέσματα με Ιταλούς διαιτητές (βλέπε 1-2 από τον Άρη φέτος, διακοπή με ΠΑΟ πέρυσι, 1-3 από την ΑΕΚ πρόπερσι);…

Τις προάλλες ανέλαβε τον Αστέρα ο Παντελίδης, μία εξέλιξη που μάλλον δεν την λες και την καλύτερη για τον Ολυμπιακό, υπό την έννοια ότι πρόκειται για προπονητή που αποτελεί πάντοτε σκληρό καρύδι για τους «ερυθρόλευκους».

Κατ΄ αρχάς, την προηγούμενη θητεία του στον Αστέρα, το 2017-18, είχε παίξει δύο φορές κατά του Ολυμπιακού και είχε φέρει δύο ισοπαλίες, 1-1 και τις δύο, τόσο στο Καραϊσκάκη, όσο και στην Τρίπολη. Μάλιστα, οι «ερυθρόλευκοι» μέσα στο σπίτι τους είχαν ισοφαρίσει στις καθυστερήσεις.

Προσέξτε τώρα, πόσα άλλα παιχνίδια με ομάδες που είχαν τον Παντελίδη στον πάγκο έχουν κριθεί στις καθυστερήσεις υπέρ του Ολυμπιακού!

9.2.2020 Ατρόμητος-Ολυμπιακός 0-1 με γκολ του Χασάν μετά το 90’

16.9.2018 Ολυμπιακός-Αστέρας 2-2 με γκολ του Νάτχο μετά το 90’

13.12.2014 Λεβαδειακός-Ολυμπιακός 1-2 με γκολ του Μήτρογλου μετά το 90’!

Και για το τέλος ένα ιμότζι

🕵️‍♂️Talent of the day



🇬🇲Lamin Sillah (18)

🔰Olympiacos U19 🇬🇷

👣LW/RW/ST

💰Market Value (tm): NA



➕pace

➕agility

➕two footed

➕dribble

➕flair

➕finishing

➕passing

➕defensive commitment



➖first touch

➖physicality

➖thin



A special one for me today. Been following him for… pic.twitter.com/UvwmlQQsMZ