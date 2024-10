Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το ευαίσθητο χρονικό σημείο στο οποίο ο Ολυμπιακός δείχνει αδυναμία, κάτι που του κοστίζει.

Πλέον η ανάλυση που κάνουν οι ομάδες για τους αντιπάλους τους πριν τα παιχνίδια έχει προχωρήσει σε άλλο επίπεδο. Εξετάζεται και η παραμικρή λεπτομέρεια-κι όχι μόνο από τους αρμόδιους των μεγάλων συλλόγων, αλλά και των μικρότερων. Οπότε τουλάχιστον τα βασικά δυνατά και αδύναμα σημεία των ομάδων τα γνωρίζουν όλοι, εύκολα.

Υπό αυτή την έννοια, δεν είναι καθόλου παράξενο που οι περισσότεροι αντίπαλοι του Ολυμπιακού επικεντρώνουν να επιτίθενται δυνατά στα τελευταία λεπτά του α΄ ημιχρόνου! Πολύ απλά, γιατί διαπιστώνουν στις αναλύσεις τους ότι σε εκείνο το χρονικό σημείο, για κάποιο λόγο, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ρίχνει στροφές, γυρίζει κάποια μέτρα πιο πίσω και τέλος πάντων δείχνει πιο ευάλωτη.

Το γράφω, ασφαλώς, για τη μείωση του σκορ εκ μέρους του Λεβαδειακού, με το πέναλτι στο 45+1. Αλλά και γιατί οι φιλοξενούμενοι στο Καραϊσκάκη στο 43΄είχαν χάσει την ευκαιρία του αγώνα…Ας προσέξουμε λοιπόν, ότι ο Ολυμπιακός…

Με τον Άρη στο Χαριλάου είχε δεχθεί, το δεύτερο γκολ, στο 41’ (και τελικά είχε χάσει 1-2).

Με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ οι γηπεδούχοι είχαν χάσει τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους στο 45+1.

Με τη Λιόν στη Γαλλία οι γηπεδούχοι είχαν τρεις επικίνδυνες τελικές στο 42’, στο 43’ και στο 44’!

Με τον Παναιτωλικό στο Καραϊσκάκη οι φιλοξενούμενοι είχαν δύο σπουδαίες ευκαιρίες στο 40’ και στο 43’!

Με τη Λαμία εκτός έδρας οι γηπεδούχοι είχαν σημαντική ευκαιρία για να ισοφαρίσουν στο 43’.

Με την Καλλιθέα στο Καραϊσκάκη οι φιλοξενούμενοι είχαν σημαντικές ευκαιρίες να ισοφαρίσουν στο 42’ και στο 45+2!

Βλέπουμε, δηλαδή, το ίδιο πράγμα να γίνεται στα εφτά από τα δέκα φετινά παιχνίδια του Ολυμπιακού-είναι υπερβολικά μεγάλος αριθμός για να θεωρήσει κάποιος ότι πρόκειται για κάτι συγκυριακό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Διότι μιλάμε για χρονικό σημείο-κλειδί. Βάζεις γκολ στα τελευταία λεπτά του ημιχρόνου και πας με άλλη ψυχολογία στα αποδυτήρια, όπως είδαμε να συμβαίνει και με την περίπτωση του αγώνα με τον Λεβαδειακό.

Κι ο Ολυμπιακός, φυσικά, προσπαθεί να εκμεταλλευθεί ακριβώς αυτό το πράγμα, να βάλει ένα γκολ εκεί προς το τέλος του ημιχρόνου και να πάρει την ψυχολογία με το μέρος του. Το έκανε με την Μπράγκα (1-0 στο 45’), με τον Ατρόμητο (1-0 στο 40΄) και με τη Λαμία (1-0 στο 42΄) και σε αυτά τα τρία παιχνίδια κέρδισε και δη με συνολικό σκορ 8-0, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι ένα γκολ στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιτρέψτε μου, όμως, να σημειώσω ότι από τα 10 μέχρι τώρα παιχνίδια του, σε κανένα άλλο πλην των τριών παραπάνω, δεν έχει απειλήσει στα τελευταία λεπτά του α΄ ημιχρόνου-δεν λέω να έχει σκοράρει, απλά να έχει απειλήσει. Αντίθετα, όπως καταγράφω στην αρχή του άρθρου, απειλείται επανειλημμένως.

Νομίζω δε ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί περισσότερο, για να το αποδώσω πιο σωστά, πολύ μεγάλο βάρος. Διότι θυμάμαι κι από την περασμένη σεζόν, τον Παναθηναϊκό να σκοράρει στο Καραϊσκάκη στο 41’ και στο 45+4 (τελικό 1-3)…την Άστον Βίλα να σκοράρει εντός έδρας στο 45+1 (τελικό 4-2)…τον Παναθηναϊκό να σκοράρει και στη Λεωφόρο στο 45+5 (τελικό 2-2)…τον Αστέρα Τρίπολης να σκοράρει στο Καραϊσκάκη στο 45’ (τελικό 2-1)…Ακόμη και στα φιλικά του καλοκαιριού, ο Ολυμπιακός είχε δεχθεί γκολ από τη Νότιγχαμ στο 43’ (τελικό 3-4) κι από τον Άγιαξ στο 43’ (τελικό 0-1)…

Μπορεί κάποιος να καταγράψει ότι ο Ολυμπιακός σε όλα αυτά τα παιχνίδια στα οποία έφαγε γκολ μετά το 40ο λεπτό, έχει συνολικά δύο νίκες, δύο ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Αντίθετα, στα ματς στα οποία ο ίδιος σκόραρε μετά το 40ο λεπτό έχει μόνο νίκες (εφτά στα εφτά!), βάζοντας στα τρία φετινά (με Μπράγκα, Ατρόμητο, Λαμία) και τα τέσσερα περσινά: με Φέρεντσβαρος (1-0 με γκολ στο 45’), Βόλο (3-0 με το 2-0 στο 45+6), Μακάμπι (6-1, με το 3-0 στο 45+3), Λαμία (5-1 με το 3-0 στο 45+1).

Και καταπιάνομαι με όλο αυτό, κυρίως για τη σοβαρότητα του θέματος γενικά, αλλά και γιατί ενόψει του αγώνα με τη Μάλμε, πρόσεξα ότι στο Μάλμε-ΠΑΟΚ 2-2 ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε στο 42΄(1-1) και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στη Σουηδία, ενώ στο ΠΑΟΚ-Μάλμε 3-4 η Μάλμε ισοφάρισε στο 45’ (2-2) και πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε στην Τούμπα…

Άσχετο:

Αναρωτιούνται αρκετοί γιατί ο Ολυμπιακός δεν φόρεσε μαύρο περιβραχιόνιο στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό στην μνήμη του Μπάλντοκ.

Η απάντηση έχει να κάνει, για όσους έχουν καλή μνήμη, στο ότι ο Ολυμπιακός, για τους δικούς του λόγους, εδώ και πολλά χρόνια δεν βάζει τίποτα μαύρο. Ούτε η τρίτη φανέλα είναι μαύρη, ούτε η εφεδρική φανέλα του γκολκίπερ είναι μαύρη, ούτε μαύρες ρίγες υπάρχουν, τίποτα μαύρο. Ακόμη και όταν έχουν φορέσει περιβραχιόνιο οι παίκτες του Ολυμπιακού για τα θύματα της θύρας 7, είναι λευκό με καταγραφή της ημερομηνίας της τραγωδίας.

Δεν είχε δηλαδή να κάνει με τον Μπάλντοκ και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός τις ημέρες εκείνες του χαμού του διεθνή άσου είχε σταματήσει την περιοδεία των τροπαίων του, ακριβώς προς ένδειξη σεβασμού για το τραγικό συμβάν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τελικά, τους έχει αναστήσει όλους φέτος ο Ολυμπιακός!

Η Λιόν μέχρι που έπαιξε με τον Ολυμπιακό ήταν 14η στη βαθμολογία επί 18 ομάδων. Νίκησε τον Ολυμπιακό 2-1 εντός έδρας και έκτοτε έχει άλλες τέσσερις νίκες στη σειρά και είναι 7η στο πρωτάθλημα και 2η στο Γιουρόπα Λιγκ!

Ο Παναιτωλικός μέχρι που έπαιξε με τον Ολυμπιακό ήταν 9ος στη βαθμολογία. Πήρε 0-0 από τον Ολυμπιακό εκτός έδρας και έκτοτε έχει μία ισοπαλία και τρεις σερί νίκες και είναι 5ος στο πρωτάθλημα!

Ο Άρης μέχρι που έπαιξε με τον Ολυμπιακό ήταν 5ος στη βαθμολογία. Κέρδισε 2-1 τον Ολυμπιακό εντός έδρας και έκτοτε έχει άλλες τρεις συνεχόμενες νίκες και είναι 1ος στο πρωτάθλημα!

Να δούμε τι θα κάνει κι ο Λεβαδειακός που μέχρι να παίξει με τον Ολυμπιακό ήταν ουραγός στο πρωτάθλημα και τώρα πήρε 2-2 στο Καραϊσκάκη!

