Ο Σταύρος Σουντουλίδης εστιάζει πολύ περισσότερο στην ηγετική παρουσία του Ντέγιαν Λόβρεν και πολύ λιγότερα σ’ αυτά που έγιναν εκτός αγωνιστικού χώρου στο ντέρμπι των δύο «Δικεφάλων».

Μπορεί να μην αποτελεί την «μητέρα των μαχών», ούτε πολύ περισσότερο να έχει τη φήμη ενός «clasico», αλλά όπως έγραψα και στο live του Gazzetta, μιλάμε για ένα παιχνίδι ανάμεσα στις δύο τελευταίες ομάδες που κατέκτησαν τον τίτλο στην ελληνική Super League. Μιλάμε για δύο εκ διαμέτρου διαφορετικά προπονητικά «μοντέλα» που έχουν καταφέρει να οδηγήσουν τις ομάδες τους πολύ ψηλά και να «κερδίσουν» τον απόλυτο σεβασμό της κοινής γνώμης.

Πάντοτε τα ντέρμπι, στο κομμάτι της διαχείρισής τους εκ μέρους των ομάδων που δεν κερδίζουν, βγάζουν από μέσα μας... τον προπονητή, που άπαντες κρύβουμε. Αρνούμαι να μπω στο παιχνίδι, στη λογική τους και στο καφενείο. Τι είδαμε χθες το βράδυ στο χορτάρι της Νέας Φιλαδέλφειας; Ο Πρωταθλητής ΠΑΟΚ «κλείδωσε» με σχετική ευκολία την ΑΕΚ με το πανάκριβο ρόστερ της και είναι ζήτημα, αν με εξαίρεση τη φάση του γκολ από τον Πιερό, που έβαλε ένα παλικαρίσιο «σεντερφορίσιο» τέρμα, κατάφερε να τον απειλήσει σοβαρά άλλη μια φορά. Το σουτ του Ρότα. End of story…

Ο ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου βρήκε για τρίτο σερί ματς απαντήσεις στον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ του Αλμέιδα και των εντάσεων στο παιχνίδι της, όπως έκανε καταφέρνοντας να το «γυρίσει» στα περσινά playoffs με το 2-2 της Φιλαδέλφειας και το 3-2 της Τούμπας, καθώς μέχρι τότε η «Ενωση» με τον Αργεντινό στον πάγκο της είχε βρει το κουμπί των «ασπρόμαυρων» και του είχε πάρει τον αέρα εξ ου και οι τρεις νίκες σε τέσσερις αγώνες στην ΟΠΑΠ Arena.

Ο Λουτσέσκου με την χρησιμοποίηση του Λόβρεν στο αρχικό σχήμα μας «είπε» ξεκάθαρα ότι ποντάρει αποκλειστικά στους παίκτες με τους οποίους δούλεψε στη διακοπή και όχι τους διεθνείς (Κωνσταντέλιας, Καμαρά, Κόλεϊ, Ντεσπόντοφ) που τους έφερε απ’ τον πάγκο στο ματς.

Οι Πρωταθλητές Ελλάδας μπορεί να μην κέρδισαν ένα ακόμη μεγάλο παιχνίδι, ωστόσο κατάφεραν και έφυγαν με το βαθμό της ισοπαλίας από μια δύσκολη έδρα έχοντας για κορυφαίους τους τρεις από τους τέσσερις της αμυντικής γραμμής τους. Οι αριθμοί «λένε» πως οι Μπάμπα Ράχμαν, Ντέγιαν Λόβρεν και Γιόνι Ότο ήταν μαζί με τον Μάγκομεντ Οζντόεφ και τον Στέφαν Σβαμπ οι κορυφαίοι του ντέρμπι των Δικεφάλων.

Ο προπονητής θα πρέπει να βρει λύση στο δεύτερο μισό του γηπέδου, εκεί όπου τα πολύ «βαριά χαρτιά» της ομάδας έμειναν και πάλι μακριά από τον καλό εαυτό τους. Πλέον είναι πολλά τα ματς που κανείς από τους μεσοεπιθετικούς δε θυμίζει σε τίποτα την περσινή εντυπωσιακή τριάδα πίσω από τον φορ.

Ο ηγέτης Ντέγιαν Λόβρεν

Η απόκτηση του Ντέγιαν Λόβρεν την τελευταία μέρα των μεταγραφών μπορεί να αποδειχθεί πολύ σημαντική και ο Κροάτης στόπερ να παίξει σημαντικό ρόλο τη φετινή σεζόν.

Ο Λόβρεν ήταν κυρίαρχος έχοντας να αντιμετωπίσει πότε τον Πιερό και πότε τον Λιβάι Γκαρσία, απροσπέλαστος σχεδόν αλάνθαστος φρόντισε για δεύτερο σερί ματς να (απο)δείξει γιατί ακουμπά πάνω του με τόση άνεση ο Λουτσέσκου, που γνωρίζει καλά ότι ο έμπειρος αμυντικός έχει πολλά ακόμα πράγματα να του δώσει στη διάρκεια της χρονιάς.

Ο Κροάτης δεν πήρε πολλές προσπάθειες στο ματς, μόλις 41 κατέγραψε η στατιστική, αλλά ήταν τόσο επιβλητικός παίζοντας είτε ως αριστερός, είτε ως δεξιός στόπερ. Αυτό το 83% στις εναέριες μονομαχίες (5/6) απέναντι στα ψηλά κορμιά των επιθετικών της ΑΕΚ, και το 4/4 στις κερδισμένες μονομαχίες εδάφους, που συνόδευσαν τη γεμάτη εμφάνισή του στην ΟΠΑΠ Αρένα, είναι για να διδάσκεται το πως παίζεται η θέση του κεντρικού αμυντικού, μαζί με άλλα στοιχεία όπως το στοπ που έβαλε σε τέσσερις επιθέσεις αντιπάλων παικτών με τάκλιν, οι δύο παρεμβάσεις σε σουτ που πήγαιναν προς τον στόχο, η μόλις μία λάθος πάσα (8/9) στο μισό του ΠΑΟΚ, οι 15 ανακτήσεις και τα 11 «κλεψίματα» της μπάλας.

Η δαιμονοποίηση του Λουτσέσκου

Στη λογική των προσωπικών εξιστορήσεων των εμπειριών, των καταστάσεων ο καθένας ό,τι συμβαίνει το γενικεύει και μ' αυτό καπελώνει την αξιολόγησή του για ολόκληρο το περιστατικό, όπως αυτό που συνέβη στο τέλος του αγώνα.

Δεν γενικεύω το παραμικρό. Απλώς, νιώθω ότι όλη αυτή η δαιμονοποίηση του Ρουμάνου προπονητή, όπως ανέφερε με επίσημη θέση η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, από ολόκληρο τον οργανισμό της ΑΕΚ, όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, έχει αρχίσει να γίνεται πολύ κουραστική.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχουν άνθρωποι που τον μισούν και δε θέλουν να τον βλέπουν μπροστά τους, ενημερωτικά το μόνο που καταφέρνουν είναι να τον κάνουν ήρωα στα μάτια των φίλων του ΠΑΟΚ, με «σημαία» την ατάκα του «στην ψυχή μου θα υπάρχει πάντα αυτή η κατάσταση του 2018». Take it or leave it.

Όποιος έχει παίξει ποδόσφαιρο γνωρίζει ότι οι σφυγμοί στο τέλος κάθε αγώνα είναι στα… κόκκινα. Αυτό για τα περί προκλητικής συμπεριφοράς του Λουτσέσκου, που δεν τρελάθηκε ξαφνικά ενώ πήγαινε να συγχαρεί τους παίκτες του να τα βάζει με τον CEO της ΑΕΚ, Γιώργο Κοσμά, και να κάνει την γνωστή κίνηση, «μας κλέψατε», προς την κερκίδα. Κάτι έγινε, προφανώς, όλοι το είδαν, αν και οι «ασπρόμαυροι» δεν πρόκειται να καταγγείλουν την συμπεριφορά του Λαμέλα προς τον προπονητής τους.