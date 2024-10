Σε πολύ καλή κατάσταση έδειξε με την εθνική του ο Αζεντίν Ουναΐ, που πέτυχε δύο τέρμα για το Μαρόκο κόντρα στην Κεντρική Αφρική μέσα σε εννέα λεπτά.

Εξαιρετικός ο Αζεντίν Ουναΐ με το Μαρόκο. Ο μέσος του Παναθηναϊκού, όπως και ο Ελ Κααμπί του Ολυμπιακού, πήρε φανέλα βασικού με την εθνική του κόντρα στην Κεντρική Αφρική και πρωταγωνίστησε. Μέσα σε εννέα λεπτά, από το 38' έως το 45+2', πέτυχε δύο τέρματα.

Αρχικά με φοβερό φαλτσαριστό πλασέ από το ύψος της περιοχής έκανε το 2-0 για την εθνική του ομάδα και στη συνέχεια με τελείωμα από κοντά της έδωσε αέρα τεσσάρων τερμάτων. Σαν να μην έφταναν αυτά δε, ο μέσος των «πρασίνων» σέρβιρε και το 3-0 στον Χακίμι στο 45'!

Ounahi makes it 4-0 – Abde Ez with the assist! pic.twitter.com/RBHRDZhmJE