Η τραγωδία με τον αιφνίδιο θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ κάνει τον γύρο του κόσμου, με τα ξένα και δη αγγλικά ΜΜΕ να αναπαράγουν τα σοκαριστικά νέα.

Σε πένθος βύθισε το ελληνικό ποδόσφαιρο η είδηση του χαμού του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του σπιτιού του στη Γλυφάδα. Τα σοκαριστικά νέα ωστόσο δεν περιορίστηκαν μονάχα στην πατρίδα μας, καθώς με τη σειρά τους τα αγγλικά ΜΜΕ έδωσαν ιδιαίτερη βαρύτητα.

Ο δεξιός μπακ του Παναθηναϊκού άλλωστε πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του αγωνιζόμενος στην Αγγλία με απόγειο την παρουσία του στην Premier League με τη φανέλα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

«Τραγωδία ενός αστέρα» γράφει στον τίτλο της η αγγλική «Sun», με τις «Mirror», «Daily Mail», «BBC» και «Sky Sports» να ακολουθούν στον αγγλικό Τύπο. Τα σοκαριστικά νέα ωστόσο δεν έμειναν ούτε σε Ελλάδα και Νησί, κάνοντας τον γύρο του κόσμου.

Το γαλλικό «RMC» με τη σειρά του αναμεταδίδει τις λεπτομέρειες της τραγωδίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως «ο διεθνής Τζορτζ Μπάλντοκ βρέθηκε νεκρός στην πισίνα του», τη στιγμή που δεκάδες ξένοι λογαριασμοί τον αποχαιρετούν στα social media.



George Baldock 1993 - 2024.



All of us at TNT Sports are incredibly saddened to hear the news that George Baldock has passed away.



