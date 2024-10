Κλήθηκαν Ουναΐ και Ελ Καμπί, εκτός έμειναν Άμραμπατ και Τισουντάλι

Ο Ουαλίντ Ρεγκραγκουί συμπεριέλαβε κανονικά τους Αζεντίν Ουναΐ και Αγιούμπ Ελ Καμπί στις κλήσεις της εθνικής του Μαρόκου, αλλά όχι και τους Νόρντιν Άμραμπατ και Ταρίκ Τισουντάλι.

Στις κλήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού του Μαρόκο, Ουαλίντ Ρεγκραγκουί βρέθηκαν οι Αγιούμπ Ελ Καμπί του Ολυμπιακού και Αζεντίν Ουναΐ του Παναθηναϊκού, όπως είχε συμβεί και στο προηγούμενο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων, κατά το οποίο οι δύο τους είχαν συνεργαστεί και για γκολ της ομάδας τους.

Εκτός από τις κλήσεις της χώρας της βορείου Αφρικής έμεινε ο Νόρντιν Άμραμπατ της ΑΕΚ και ο Ταρίκ Τισουντάλι του ΠΑΟΚ, με τον πρώτο να έχει να κληθεί περίπου πέντε χρόνια και τον δεύτερο από τον Γενάρη του 2024.

Τα δύο παιχνίδια που θα δώσει το Μαρόκο για τα προκριματικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα είναι με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στις 12/10 και 15/10 αντίστοιχα.

Αναλυτικά οι κλήσεις της εθνικής του Μαρόκου:

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي منتخب جمهورية إفريقيا الوسطى



🚨 Our National Team’s Squad list for the next matches against Central African Republic 🇨🇫#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/j455rnEtdh