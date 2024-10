Ο Ορμπελίν Πινέδα κλήθηκε για ακόμη μια φορά από το Μεξικό και θα δώσει το «παρών» στα δύο ερχόμενα φιλικά παιχνίδια της πατρίδας του.

Ο Ορμπελίν Πινέδα πρόκειται για ένα από τα πιο σταθερά μέλη της εθνικής ομάδας του Μεξικού τα τελευταία δύο χρόνια. Ο άσος της ΑΕΚ βρίσκεται συνεχώς στις κλήσεις της πατρίδας του, όπως και αυτή τη φορά.

Ο έμπειρος χαφ της Ένωσης κλήθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό του Μεξικού, Χαβιέρ Αγκίρε, για τα δύο ερχόμενα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η χώρα του Πινέδα κατά τη διάρκεια της διακοπής.

Το Μεξικό θα αντιμετωπίσει τη Βαλένθια και τις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της διακοπής, με τον Πινέδα να μην αναμένεται στην Αθήνα πριν από τις 17/10.

Meet our squad list for our upcoming matches in Puebla and Guadalajara. 📋🇲🇽⚽️#PorMéxicoTodo pic.twitter.com/hhcsLNlLod