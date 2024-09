Ο Φίλιπ Μαξ και ο Γιώργος Βαγιαννίδης έμειναν εκτός αποστολής του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όμως επέστρεψαν τόσο ο Αντράζ Σπόραρ, όσο και ο Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το μεγάλο ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Superleague (29/9, 21:30) με προπόνηση στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ντιέγκο Αλόνσο δεν μπορεί να υπολογίζει στον Φίλιπ Μαξ, ο οποίος συνέχισε ατομικό και θεραπεία, ενώ εκτός αποστολής έμεινε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης.

Από την άλλη στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη στο περσινό ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο για τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος (25/9/2023). Στις επιλογές του Αλόνσο επέστρεψε και ο Αντράζ Σπόραρ.

