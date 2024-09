Σύμφωνα με το γαλλικό «footmercato», η Αλ Σαντ προσπαθεί να «κλέψει» τον Αντάμ Ουνάς από τα χέρια του Ολυμπιακού και μάλιστα η ομάδα του Κατάρ φέρεται να έχει στο πλευρό της τον Αλγερνινό εξτρέμ!

Νέα δεδομένα φέρνουν οι Γάλλοι στο φως της δημοσιότητας αναφορικά με τον Αντάμ Ουνάς ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα τις τελευταίες ώρες για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με το γαλλικό «footmercato», η Αλ Σαντ έχει μπει στο κόλπο δυναμικά τις τελευταίες ώρες και προσπαθεί να «κλέψει» τον Αλγερινό εξτρέμ μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού, θέλοντας να χαλάσει το deal ανάμεσα στον 27χρονο και τους Πειραιώτες.

Όπως αποκαλύπτει ο Σάντι Αουνά, η ομάδα από το Κατάρ έχει στο πλευρό της τον ίδιο τον Ουνάς. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του «footmercato», παρότι ο Ουνάς έχει ήδη περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε από τον Ολυμπιακό, έχει αλλάξει γνώμη τις τελευταίες ώρες και θέλει να μετακομίσει στο Κατάρ για χάρη της Αλ Σαντ. Οι Γάλλοι μάλιστα υποστηρίζουν πως η Αλ Σαντ αυτή τη στιγμή έχει το πάνω χέρι και είναι το απόλυτο φαβορί.

🚨EXCL: ⚪⚫🇩🇿 #QSL |



❗Al-Sadd are trying to hijack Adam Ounas' move to Olympiakos! Negotiations already at final stages with Qatar club as they remain favorites



🏥 Ounas is currently in Athens and has passed his medical examination but...



✈️ The player now wants to join… pic.twitter.com/HkG8Dz8JVU