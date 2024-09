Σύμφωνα με το γαλλικό «footmercato» ο Ολυμπιακός έχει αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι στην υπόθεση του Αντάμ Ουνάς, με τον Αλγερινό εξτρέμ να δείχνει θετικός για την προοπτική του Λιμανιού.

Ο Αντάμ Ουνάς αποτελεί δεδομένα στόχος του Ολυμπιακού για τα άκρα της επιθετικής γραμμής των «ερυθρολεύκων». Ο Αλγερινός εξτρέμ που έμεινε ελεύθερος από τη Λιλ με τη λήξη της περασμένης αγωνιστικής περιόδου, αποτελεί μια περίπτωση που έχει κερδίσει πολλούς πόντους τα τελευταία 24ωρα και σύμφωνα με τα γαλλικά Μέσα, ο ίδιος δείχνει θετικός στο να μετακομίσει στον Πειραιά.

Όπως αναφέρει το «footmercato», αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός μοιάζει να κερδίζει το «στοίχημα» για την απόκτηση του Ουνάς. Οι δύο πλευρές έχουν κάνει βήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις τους και οι Γάλλοι προσθέτουν πως απομένουν μερικές ακόμα λεπτομέρειες προκειμένου να οριστικοποιηθεί θετικά η υπόθεση και να φτάσει σε happy end.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει προσφέρει διετές συμβόλαιο στον Αλγερινό εξτρέμ ο οποίος από την πλευρά του μοιάζει αυτή τη στιγμή έτοιμος να πει το «ναι» στους Πειραιώτες. Το γαλλικό Μέσο τονίζει πως η υπόθεση δεν θα τραβήξει για πολύ ακόμα και πως μέσα στα επόμενα 24ωρα θα υπάρχει οριστικοποίηση στις διαπραγματεύσεις, είτε θετική, είτε αρνητική.

Ο 27χρονος Αλγερινός, μετρά στην καριέρα του μέχρι στιγμής 215 επαγγελματικές συμμετοχές με 29 γκολ και 19 ασίστ. Τη σεζόν που μας πέρασε αγωνίστηκε σε 26 αγώνες με τη Λιλ έχοντας 1 γκολ.

Εχει αγωνιστεί επίσης σε Νάπολι (62 ματς, 7 γκολ, 1 ασίστ), Μπορντό (60 ματς, 10 γκολ, 6 ασίστ), Κροτόνε (15 ματς, 4 γκολ, 4 ασίστ) και Κάλιαρι (10 ματς, 1 ασίστ).

