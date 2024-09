Με Αράο, Ουναΐ και Μπακασέτα στο κέντρο ο Παναθηναϊκός κόντρα στον Πανσερραϊκό

Ο Ντιέγκο Αλόνσο απόφασισε να ξεκινήσει βασικό για πρώτη φορά τον Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος συμπληρώνει την τριάδα του κέντρου μαζί με τους Αράο και Μπακασέτα.

Την ευκαιρία να ξεκινήσει για πρώτη φορά βασικός με την φανέλα του Παναθηναϊκού θα έχει σήμερα ο Αζεντίν Ουναΐ, αφού ο Αλόνσο αποφάσισε να τον ξεκινήσει στην τριάδα του κέντρου με τους Αράο και Μπακασέτα.

Από κει και πέρα ο Ουρουγουανός τεχνικός δεν είχε άλλη αλλαγή στο βασικό σχήμα σε σχέση με το παιχνίδι της Τούμπας. Κάτω από τα δοκάρια παρέμεινε ο εξαιρετικός Ντραγκόφσκι ενώ στην τετράδα της άμυνας θα βρίσκονται και πάλι οι Βαγιαννίδης, Ίνγκασον, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς.

Η τριάδα του κέντρου θα αποτελείται από τους Αράο, Ουναΐ, Μπακασέτα, με τους Πελίστρι και Τετέ να βρίσκονται στα «φτερά» της επίθεσης. Στην κορυφή ο Φώτης Ιωαννίδης.

Ντραγκόφσκι, Ίνγκασον, Γεντβάι, Βαγιαννίδης, Μλαντένοβιτς, Αράο, Ουναΐ, Μπακασέτας, Τετέ, Πελίστρι, Ιωαννίδης.

