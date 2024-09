H αγγλική εταιρία KSS, με έδρα το Λονδίνο, αναλαμβάνει τον σχεδιασμό του νέου προπονητικού κέντρου του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Θέρμης.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η οικογένεια Σαββίδη είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν και να υλοποιήσουν το έργο της κατασκευής του νέου προπονητικού κέντρου σε έκταση που έχει αγοραστεί από εταιρίες συμφερόντων του ιδιοκτήτη των «ασπρόμαυρων» στην περιοχή της Θέρμης.

Η οικογένεια Σαββίδη θεωρεί το έργο ως άμεση προτεραιότητα γι’ αυτό και από χθες είναι στη Θεσσαλονίκη οι εκπρόσωποι της KSS, της ομάδας αρχιτεκτόνων από το Λονδίνο, που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό του νέου προπονητικού κέντρου στη Θέρμη.

Η εταιρία έχει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό σημαντικών προπονητικών κέντρων, γηπέδων και άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως η Selhurst Sports Arena στο Λονδίνο, το προπονητικό κέντρο της Τουλούζ και διάφορους χώρους εκδηλώσεων στο εμβληματικό Γουέμπλεϊ.

We are pleased to announce the successful completion of the refurbishment and enhancement of@wembleystadium Concourses, Levels One and Five. https://t.co/Uc53LYOnx3#Wembley #concourses #stadium #wayfinding #GraphicDesign pic.twitter.com/FTC9cnv7D6