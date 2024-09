Σύμφωνα με τον Άγγλο ρεπόρτερ Γκρέιαμ Μπέιλι, ο Αντονί Μαρσιάλ προσέλκυσε ενδιαφέρον ακόμα και από ομάδες της Premier League, αλλά τελικά επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε τη μεγάλη μεταγραφική βόμβα φτάνοντας σε συμφωνία με τον Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος αναμένεται το βράδυ της Τετάρτης στις 20:40 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό της Ένωσης.

Στην Αγγλία ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Γκρέιαμ Μπέιλι τονίζει πως ο 28χρονος Γάλλος επιθετικός τις τελευταίες εβδομάδες είχε προσελκύσει ενδιαφέρον ακόμα και από ομάδες της Premier League, αλλά τελικά απέρριψε τις προσεγγίσεις αυτές για να αποδεχθεί τελικά την πρόταση της ΑΕΚ.

«Είχε προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και το πιθανότερο σενάριο ήταν να συνεχίσει μακριά από την Ευρώπη, ενώ είχε επαφές και με τη βραζιλιάνικη Φλαμένγκο. Η ΑΕΚ του πρόσφερε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για να τον πείσει», αναφέρει στο δημοσίευμά του στο HITC ο Μπέιλι, ο οποίος στη συνέχεια προσθέτει:

«Υπήρξε ακόμα η πιθανότητα να παραμείνει στην Αγγλία. Συζητήσεις έγιναν και με ομάδες της Premier League τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά καμία από αυτές τις επιλογές δεν φάνηκε ελκυστική στον Γάλλο σταρ».

Sources confirm that Anthony Martial spurned approaches to return to England before deciding to join AEK Athens.https://t.co/Dhi1X3NXvU