Ο Ντέγιαν Λόβρεν που πριν από λίγο έγινε παίκτης του ΠΑΟΚ αποτελεί ένα μεγάλο «κεφάλαιο» για το κροατικό ποδόσφαιρο.

Ο έμπειρος στόπερ συμμετείχε με τη Χρβάτσκα σε δύο Μουντιάλ, όπου σε αυτό του 2018 έφτασε μέχρι τον τελικό όπου έχασε από τη Γαλλία και σε εκείνο του 2022 τερμάτισε στην 3η θέση.

Δεν είναι τυχαίο πως λίγο μετά την ανακοίνωση της μετακίνησής του στον Δικέφαλο η ομοσπονδία της χώρας του και κατ’ επέκταση το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα ευχήθηκε «καλή επιτυχία» στον διεθνή κεντρικό αμυντικό, όπως και στον συμπατριώτη του Ντομοινίκ Κοτάρσκι που είναι πλέον συμπαίκτες σε συλλογικό επίπεδο.

Today, @Dejan06Lovren joined #Croatia goalkeeper Dominik Kotarski at current Greek champions @PAOK_FC - we wish them a lot of success! 🇭🇷➡️🇬🇷 #Family #Vatreni❤️‍🔥 https://t.co/8IBYBn6B0v