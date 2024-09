Για πρώτη φορά στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Ουναΐ, έμεινε εκτός ο Σπόραρ

Ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε γνωστή την αποστολή της ομάδας για το μεγάλο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα με τον Αζεντίν Ουναΐ να συμπεριλαμβάνεται σ' αυτήν για πρώτη φορά και τον Άντρατζ Σπόραρ να μένει εκτός.

Με τον Αζεντίν Ουναΐ να βρίσκεται για πρώτη φορά στην αποστολή του ο Παναθηναϊκός θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής (15/09-20:30) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Σ' αυτήν συμπεριλήφθηκε ξανά και ο Τζορτζ Μπάλντοκ, για πρώτη φορά σε επίπεδο πρωταθλήματος.

Απ' αυτήν απουσιάζουν οι Άντρατζ Σπόραρ, Χόρντουρ Μάγκνουσον και Πάλμερ-Μπράουν, αλλά και οι ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται από τον προπονητή.

Το πρόγραμμα της σημερινής προπόνησης περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τελειώματα, τακτική και με εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Αναλυτικά η αποστολή του Παναθηναϊκού:

Our squad list for tomorrow’s game against PAOK ☘️#PAOFC #Panathinaikos #slgr #StoiximanSuperLeague #PAOKPAO pic.twitter.com/lSKg31uz9o