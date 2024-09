Ο Ουμάρ Σολέ, που είχε βρεθεί πριν λίγες μέρες στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, κυκλοφορεί πλέον ελεύθερος αφού έλυσε το συμβόλαιό του με την Σάλτσμπουργκ.

Ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα αποφασίσει είναι ο Ουμάρ Σολέ, αφού προχώρησε στην κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου του με την Σάλτσμπουργκ στην οποία ανήκε.

Ο 24χρονος Γάλλος κεντρικός αμυντικός, που είχε αποκτηθεί από την Ολιμπίκ Λιόν το καλοκαίρι του 2020 αντί 4,5 εκατ. ευρώ, δεν χρησιμοποιούταν από τον προπονητή της ομάδας, Πεπ Λάιντερς, έχοντας μείνει εκτός και από την ευρωπαϊκή της λίστας, αφού δεν υπολογιζόταν κι έτσι κρίθηκε καλύτερο και για τους δύο να λήξουν πρόωρα την συνεργασία τους.

Ο ΠΑΟΚ είχε προσπαθήσει, προτού αποκτήσει τον Ντέγιαν Λόβρεν, να κάνει δικό του τον Ουμάρ Σολέ, όμως εκείνος αρνήθηκε χωρίς να... αρνηθεί την πρόταση του «δικεφάλο του βορρά», αφού μπορεί να μην είπε ποτέ «όχι», ωστόσο δεν έδωσε ποτέ και κάποια απάντηση στην προθεσμία που του έθεσαν οι «ασπρόμαυροι».

Η ανακοίνωση της Σάλτσμπουργκ:

OFFICIAL: Oumar Solet's contract has been terminated by mutual consent.



All the best for your future, Oumar! pic.twitter.com/Opp9oOWdfJ