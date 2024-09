Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Πιρόλα, σε σχέση με τον Κάρμο.

Η αίσθηση που μου έχει αφήσει ο Πιρόλα σε αυτό το ξεκίνημα της καριέρας του στον Ολυμπιακό, με βάση την εικόνα του και στα φιλικά και στο πρωτάθλημα, είναι ίσως και να αποτελεί πολυτέλεια, αν υποτεθεί ότι στο τέλος της ημέρας θα είναι αναπληρωματικός του Κάρμο.

Ο Ιταλός, μόνιμος εδώ και καιρό αρχηγός της Κ21 της Ιταλίας, είναι ένας πολύ δυναμικός στόπερ, που θα βγει στις περισσότερες φορές πρώτος στην μπάλα, θα πάρει τις περισσότερες κεφαλιές, θα είναι πιεστικός στα μαρκαρίσματα του, θα βγει και πλάγια να κόψει ακόμη κι αν χρειαστεί να κάνει τάκλιν, γενικά είναι ένας κανονικός «μια χαρά» στόπερ-και όσο παίρνει αέρα, τόσο θα τον βλέπουμε να επιχειρεί και να κατεβάσει την μπάλα. Μπορεί εμάς να μας χαλάει ότι δεν έχει, ούτε κατά διάνοια όμως, την πάσα του Κάρμο, αλλά πόσοι στόπερ την έχουν;…

Από την άλλη σκέφτομαι ότι ίσως τελικά να μην είναι εύστοχο να λέω ότι ο Πιρόλα συνιστά μία πολυτέλεια για ρεζέρβα στον Ολυμπιακό. Όταν μιλάμε για μία ομάδα που θέλει να πάρει πρωτάθλημα, έχοντας μάλιστα χάσει τα δύο προηγούμενα, αλλά και να διακριθεί στο Γιουρόπα Λιγκ, ως κάτοχος του Κόνφερενς Λιγκ, πρέπει να έχει δύο ενδεκάδες όσο το δυνατόν πιο δυνατές. Κι επειδή είναι σχεδόν απίθανο να είναι οι δύο ενδεκάδες ισάξιες θέση προς θέση, αποτελεί ευτύχημα να έχεις δύο πραγματικά καλούς παίκτες σε κάποιες θέσεις κλειδιά, όπως αυτή στην καρδιά της άμυνας.

Αυτή την στιγμή, έστω με την εικόνα των 40 λεπτών που έπαιξε στη Λαμία ο Κάρμο, αλλά κι έτσι όπως τον ξέρουμε, δικαιούται να είναι ο βασικός αριστερός στόπερ. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πιρόλα δεν μπορεί να είναι υπερπολύτιμη μονάδα. Ας σκεφθούμε π.χ. ότι ο Μεντιλίμπαρ την περασμένη σεζόν είχε αφήσει στον πάγκο η, στην εξέδρα σε πέντε παιχνίδια τον Πορτογάλο-πέντε σε συνολικά 23 παιχνίδια, και χωρίς να έχει τραυματισμούς. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένα κορμί δύο μέτρα, που χρειάζεται μία διαχείριση, έτσι ώστε να τον έχεις τον παίκτη όσο πιο φρέσκο γίνεται.

Κάπως έτσι πήρε κάμποσα παιχνίδια ο Άμπι στο β΄ μισό της περασμένης σεζόν, οπότε και ήρθε από την Αγγλία. Και κάπως έτσι είμαι βέβαιος ότι θα πάρει ακόμη πιο πολλά παιχνίδια φέτος ο Πιρόλα, ο οποίος με τη σειρά του είναι ένας παίκτης που θέλει κι άλλη δουλειά για να μπορέσει να αποφεύγει αυτό που του συμβαίνει συχνά, δηλαδή αυτές τις αλλαγές στο β΄ ημίχρονο, όπως συνέβη τις προάλλες και στη Λαμία. Η περσινή στατιστική του στην Σαλερνιτάνα λέει ότι σε περίπου 10 παιχνίδια έγινε το ίδιο ακριβώς πράγμα.

Καταλήγοντας εκτιμάω ότι με μία καλή αντιμετώπιση των δύο αυτών παικτών ο Ολυμπιακός μπορεί να βγει πολύ κερδισμένος από την παρουσία των Κάρμο και Πιρόλα στο διμέτωπο αγώνα πρωτάθλημα-Ευρώπη, και με το Κύπελλο στη μέση! Εξάλλου, ο μόλις 22χρονος Ιταλός ανήκει στο σύλλογο, ενώ ο Πορτογάλος ανήκει στην έστω κοινής ιδιοκτησίας Νότιγχαμ και μπορεί το άλλο καλοκαίρι να τραβήξει κατά Αγγλία μεριά.

Άσχετο:

Ουκ ολίγα είναι τα χρόνια που ο Ολυμπιακός ψάχνεται για τον Σούσο, τον 30χρονο Ισπανό αριστεροπόδαρο εξτρέμ, που αρέσκεται περισσότερο να παίζει από δεξιά, με το ανάποδο όπως λέμε πόδι. Αυτό το καλοκαίρι ήταν ίσως το πιο «κοντινό» για να γίνονταν η μεταγραφή του Σούσο στο Ολυμπιακό, λόγω και της παρουσίας του Μεντιλίμπαρ, με τον οποίο είχε συνεργαστεί στη Σεβίλλη…

Άμα, όμως, κάτι δεν είναι να γίνει, δεν θα γίνει! Ο Σούσο τραυματίστηκε προς το τέλος της προετοιμασίας της Σεβίλλης κι ο τραυματισμός αποδείχθηκε σοβαρός. Τόσο που δεν είχε νόημα να επιχειρήσει ο Ολυμπιακός να τον αποκτήσει από την ισπανική ομάδα…

Με αυτά και με αυτά, συνεχίζεται αυτή η απίστευτη ιστορία να μην έχει ο Ολυμπιακός έναν αριστεροπόδαρο εξτρέμ στο ρόστερ του εδώ και κάποια χρόνια! Κι οι λιγοστοί που έπαιρνε, δεν «ακούμπαγαν». Βλέπε Σολμπάκεν, Μπόουλερ, Ρόνι Λόπες Εμρέ Μορ! Εν τέλει, ο μόνος αριστεροπόδαρος που πήγε να παίξει ήταν ο Μπιέλ, που όμως δεν ήταν στην πραγματικότητα εξτρέμ, και εν τέλει καταλήγει κι αυτός δανεικός μία εδώ και μία εκεί.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είναι μερικές λεπτομέρειες, που αξίζει να τις προσέξεις και να τις αξιολογήσεις.

Για παράδειγμα, στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στη Λαμία, εκεί γύρω στο 10ο λεπτό, ίσως ορισμένοι να παρατήρησαν κάποια νεύρα μεταξύ του Ελ Κααμπί με τον Βέλντε, για μία πάσα που δεν έβγαλε καλά ο δεύτερος στον πρώτο. Οι ακόμη πιο παρατηρητικοί, όμως, θα πρόσεξαν ότι μετά από κάποια λεπτά, ο Ελ Κααμπί, που γκρίνιαξε γιατί δεν πήρε τη σωστή πάσα από τον συμπαίκτη του, ήταν αυτός που του πέρασε μία ωραία πάσα, «λέγοντας» παράλληλα, με τον τρόπο του, «ό,τι έγινε έγινε». Και για να το…εννοήσει ακόμη καλύτερα, στο β΄ ημίχρονο έκανε προς το μέρος του Νορβηγού ένα πολύ επικίνδυνο γύρισμα.

Γενικά, ο Μαροκινός είναι ο τύπος του σέντερ φορ που όταν δεν είναι κουρασμένος από τα πολλά ματς, μπορεί να δουλέψει πολύ μέσα στο παιχνίδι. Να κόψει, να γυρίσει στην περιοχή του Τζολάκη και να διώξει (κι όχι μόνο σε στατική φάση), να κάνει συνεργασίες, να σπάσει όπως πρέπει μπάλες π.χ. στον Τσικίνιο. Είναι αλήθεια ότι σε ορισμένες περιπτώσεις πραγματικά σε…εκνευρίζει κάνοντας πράγματα που δεν πιστεύεις ότι θα τα κάνει τόσο…χάλια, όμως ο κάθε παίκτης έχει τις αδυναμίες του, πρέπει να παραδεχθούμε…

Και για το τέλος ένα ιμότζι

I love this move for Willian 🇧🇷 Model professional his whole career. Not at all concerned about his age. Iborra should have taught our fanbase something!



Besides quality,roster needs experience & players with personality & pedigree. Willian has it in abundance #OlympiacosFC https://t.co/3ZVRzPSU7U