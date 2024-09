Σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου γαλλικού «Foot Mercato» ο Κλοντ Μακελελέ είναι έτοιμος να υπογράψει στον Αστέρα Τρίπολης για 1+1 χρόνια.

Την ώρα που στον Αστέρα AKTOR περιμένουν το «ναι» του Κλοντ Μακελέλε για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του συλλόγου το «Foot Mercato» παρουσιάζει τον Γάλλο έτοιμο να υπογράψει στους Αρκάδες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του έγκυρου μέσου ο 51χρονος legend είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφεί του σε συμβόλαιο για 1+1 χρόνια και να μετακομίσει στην Τρίπολη.

Το ρεπορτάζ του εκ των κορυφαίων μέσων της Γαλλίας κάνει αναφορά στο αρκετά φιλόδοξο αθλητικό project του Αστέρα και στους σταθερούς επενδυτές των Αρκάδων.

🚨Claude Makélélé est en discussion avancée avec l'Asteras Tripolis en D1 🇬🇷. Contrat de 1 an + 1 en option

🔐l'ancien joueur du PSG et du Real est accompagné de Paul Clément, l'ex- adjoint de Carlo Ancelotti et de Raphaël Fèvre, ex-prépa physique du PSGhttps://t.co/N4xLomMlrp pic.twitter.com/FiVgUaVanu