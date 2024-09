Ο Μαντσίνι πήρε μέρος στην δοκιμασία This or That των «πρασίνων» και ανέδειξε τον καλύτερο Αργεντινό ποδοσφαιριστή όλων των εποχών κατά γνώμη του.

Με την ευκαιρία της διακοπής του πρωταθλήματος ο Ντανιέλ Μαντσίνι συμμετείχε σ' ένα βιντεάκι This or That του Παναθηναϊκού με θέμα τον καλύτερο Αργεντινό ποδοσφαιριστή. Ο εξτρέμ των «πρασίνων» κρίθηκε να απαντήσει μια σειρά από δύσκολα διλήμματα αναφορικά με τους παίκτες ανάμεσα στους οποίους έπρεπε να διαλέξει.

Φυσικά προς το τέλος της δοκιμασίας κατέληξε στο «αιώνιο» δίλημμα που «ταλαιπωρεί» τα τελευταία χρόνια το αργεντίνικο ποδόσφαιρο, δηλαδή αν είναι καλύτερος ο Μέσι ή ο Μαραντόνα, με τον ποδοσφαιριστή των «πρασίνων» να επιλέγει τελικά, όπως είναι λογικό με βάση την ηλικία του, τον Λιονέλ Μέσι.

Δείτε το βίντεο με τον Μαντσίνι: