Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (07/09) στο Gazzetta

Το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, οι «καρδιές» που ράγισαν στην τελετή για τον Πρίντεζη και η μάχη της ΑΕΚ για τον Φοφανά στα σημερινά πρωτοσέλιδα.

Sport Day: Το... πρώτο αίμα! Εναρκτήρια μάχη στη νέα εποχή της Εθνικής ομάδας και πρόκληση για τους διεθνείς οι τρεις βαθμοί στην αφετηρία του Nations League. «Γιώργο, ψυχάρα...». Συγκινητικές οι στιγμές στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση.

Live Sport: Μύθος για πάντα ο Πρίντεζης. My name is Μπράουν. Με 18 π. και τρίποντο-υπογραφή νίκης «συστήθηκε» ο Αμερικανός στους οπαδούς του Επτάστερου.

Φως των Σπορ: Στο πάνθεον της ιστορίας του θρύλου ο Γιώργος Πρίντεζης. Σύμβολο! Χάλκινο δίδυμο.

Κόκκινος Πρωταθλητής: Ρίγος! Το ΣΕΦ συγκλονίστηκε από τον θρύλο του. Θέλει και τον θέλουν! Πάει για ανανέωση συμβολαίου και ο Ροντινέι.

Ώρα των Σπορ: Τελική μάχη! Η ΑΕΚ κάνει την ύστατη προσπάθεια να βρει λύση προκειμένου να φτάσει στο deal με την Τσέλσι για τον Φοφανά. Αν δεν το πετύχει σήμερα ή αύριο, στρέφεται και κλείνει την εναλλακτική περίπτωση επιθετικού, που έχει στην αναμονή.

