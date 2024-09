Σύμφωνα με τουρκικό δημοσίευμα, η ΑΕΚ προσπαθεί να πάρει τον Γκιφτ Όρμπαν της Λιόν, ο οποίος θέλει να πάει κάπου που θα έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιουνούς Εμρέ Σελ ανέφερε σε ρεπορτάζ του για τα μεταγραφικά της Τραμπζονσπόρ το όνομα της ΑΕΚ τονίζοντας πως αυτή τη στιγμή συναγωνίζεται με την ομάδα της Τραπεζούντας για να κάνει δικό της τον Γκιφτ Όρμπαν της Λιόν.

Ο 22χρονος Νιγηριανός φορ, που πήγε στην γαλλική ομάδα τον περασμένο Γενάρη αντί 14 εκατ. ευρώ, μετά τα τρομερά πράγματα που έκανε στο Βέλγιο και την Γάνδη (32 γκολ και 2 ασίστ σε 52 παιχνίδια), θέλει να φύγει από το γαλλικό κλαμπ, αφού δεν είναι ικανοποιημένος με τον χρόνο συμμετοχής του.

Μάλιστα, ο Σάσα Ταβολιέρι ανέφερε χθες πως η Τραμπζονσπόρ, που θέλει πολύ τον παίκτη, έχει ήδη καταθέσει πρόταση δανεισμού για κείνον με ενοίκιο 1 εκατ. ευρώ και οψιόν αγοράς 6 εκατ. ευρώ και περιμένει την απάντηση της Λιόν.

Την περασμένη σεζόν ο Γκιφτ Όρμπαν είχε 15 γκολ σε 46 παιχνίδια που έπαιξε με Γάνδη και Λιόν ενώ φέτος έχει ήδη σκοράρει δύο φορές με την φανέλα της δεύτερης στον έναν αγώνα που έχει παίξει.

🔵🟣🚨 #Trabzonspor just made a bid for Emmanuel Gift Orban ! 🇳🇬



🦁💰 #OL just received a €1M loan fee offer with an €6M option to buy linked to performances of the player…



🇹🇷 #Trabzon waiting on Olympique Lyonnais answer now and working on that deal.



⏳ Wait&See…… pic.twitter.com/ajbhP8uIC5