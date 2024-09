Τη φανέλα του Ολυμπιακού θα φοράει ο Σέρτζιο Ολιβέιρα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο!

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Σέρτζιο Ολιβέιρα σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Όπως υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Πορτογάλος χαφ συμφώνησε σε όλα με τους «ερυθρόλευκους» και θα υπογράψει συμβόλαιο δύο ετών με την προοπτική της επέκτασης για μια ακόμη σεζόν.

Ο Ολιβέιρα βρισκόταν ψηλά στη μεταγραφική λίστα του Ολυμπιακού τα τελευταία 24ωρα για την ενίσχυση του «ερυθρόλευκου» άξονα. Φορώντας τη φανέλα της Γαλατά πέρυσι είχε 24 παιχνίδια με 2 γκολ. Στην καριέρα του έχει παίξει εκτός από την πατρίδα του και την Πόρτο σε συλλόγους όπως η Ρόμα, ο ΠΑΟΚ και η Ναντ.

Ο Πορτογάλος θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση που είχατε διαβάσει για την κίνηση των Πειραιωτών για τουλάχιστον έναν χαφ ακόμα.

🚨🔴⚪️ Sérgio Oliveira to Olympiacos, here we go! Deal in place on two year contract plus one year option.



Oliveira, leaving Galatasaray and set to join Olympiacos.



After Willian, also Oliveira for the Greek side project. pic.twitter.com/QpgPG06RvO