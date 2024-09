Η Μαρσέιγ ανακοίνωσε τον δανεισμό του Ουναχί στον Παναθηναϊκό

Επίσημη μορφή πήρε η αποχώρηση του Αζεντίν Ουναχί από την Μαρσέιγ με την γαλλική ομάδα να ανακοινώνει τον δανεισμό του στον Παναθηναϊκό.

Η Μαρσέιγ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωσε της παραχώρησης του Αζεντίν Ουναχί στον Παναθηναϊκό επιβεβαιώνοντας πως ο Μαροκινός μέσος πήγε με την μορφή δανεισμού στους «πράσινους», αλλά και την υπάρξη οψιόν αγοράς στην συμφωνία.

Ο Ουναχί έφτασε χθες τα μεσάνυχτα στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση κάνοντας μάλιστα και τις πρώτες του δηλώσεις στον ελληνικό τύπο και σήμερα αναμένεται να ολοκληρώσει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του περνώντας από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπογράφοντας το νέο του συμβόλαιο με το «τριφύλλι» για να προλάβει να δηλωθεί και στην ευρωπαϊκή λίστα, η προθεσμία για την οποία λήγει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης.

Η ανακοίνωση των Μασσαλών:

Good luck 𝗔𝘇𝘇𝗲𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗢𝘂𝗻𝗮𝗵𝗶 🤝



The 🇲🇦 midfielder leaves Olympique de Marseille on loan with an option to buy and joins Panathinaikos. pic.twitter.com/IBAXUZM10Y