Ο Γκαγκάτσης πιστεύει ακόμα ότι θα... μειωθεί η «τοξικότητα»;

Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την επίγευση των τριών πρώτων αγωνιστικών ως προς τη φιλοδοξία του νέου προέδρου της ΕΠΟ να μειωθούν επί των ημερών του οι εντάσεις και να γυρίσει σελίδα το ελληνικό πο0δόσφαιρο ως προς τις αντεγκλήσεις σχετικά με τη διαιτησία.

Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες από τότε που δημοσιοποιήθηκε η πρόθεση της ΕΠΟ να «στέλνει» στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα δημοσιεύματα τα οποία κατά την άποψή της (ποιων δεν ξέρουμε) θα πυροδοτούν «τοξικότητα και βία». Το media watch δεν είναι κακό. Είναι απαραίτητο κιόλας! Και ανεξάρτητα από το ποιοι θα... κρίνουν τι είναι... «τοξικό» και τι όχι, προσωπικά δεν με «χαλάει» η απόφασή της - αν πρόκειται για απόφαση και όχι για πρόθεση. «And what about the football officials?» θα ήταν μια εύλογη απορία της UEFA ή ενός ουδέτερου παρατηρητή από το εξωτερικό που θα έπαιρνε καθημερινά ένα ελληνικό συνοπτικό newsletter για να καταλάβει τι γίνεται...

Ε, λοιπόν, είναι καθαρό πια, μόλις τρεις αγωνιστικές μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης καλό θα ήταν να επικεντρωθεί ως πρόεδρος της ΕΠΟ σε άλλα πεδία, πλην αυτό της «τοξικότητας». Η ΕΠΟ έχει τόνους δουλειάς! Kαι πεδίο... δόξας λαμπρό, διότι οι προηγούμενες διοικήσεις δεν έκαναν σχεδόν τίποτα ουσιαστικό! Χαμηλά είναι ο πήχης, έχει «γήπεδο» ολόκληρο με σοβαρή προσπάθεια, υπομονή και επιμονή να τα καταφέρει! Το προπονητικό κέντρο, η Εθνική ομάδα εν γένει, το ποδόσφαιρο γυναικών, η συνολική αναδιοργάνωση της ομοσπονδίας για τις αναπτυξιακές ηλικίες, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και η ενίσχυση των ΕΠΣ με έλεγχο και αξιολόγηση για την αξιοποίηση των χρημάτων που τους δίνονται είναι πολύ πιο σημαντικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο και την ομοσπονδία συγκριτικά με την ΚΕΔ και τη διαιτησία. Σ' αυτό το πεδίο έκανε αυτό που μπορούσε. Πίεσε όσο πίεσε και η UEFA τον βοήθησε για τα νέα μέλη της ΚΕΔ. Τους αφήνει να κάνουν τη δουλειά τους, παρακολουθεί τη δουλειά τους για να μπορεί να τους αξιολογήσει και τέλος, μέχρι εκεί: δεν έχει κάτι άλλο να κάνει.

Αυτό πρέπει να κάνει κι αυτό θέλει να κάνει! Αλλά είναι πολύ αμφίβολο αν θα τα καταφέρει. Γιατί; Διότι η γκρίνια, η «πολιτική», οι ανακοινώσεις, οι δηλώσεις, οι διαρροές και τα posts στα social media δεν πρόκειται καν να μειωθούν! Η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός είναι με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» θεωρώντας ότι το πάνω χέρι έχουν ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός λόγω της δικής του εκλογής. Και την ίδια στιγμή, ο Κώστας Καραπαπάς «ποστάρει» για τη διαιτησία του Λεβαδειακός – ΑΕΚ κατά τη διάρκεια του ματς (προκαλώντας μετά «απαντήσεις» από την πλευρά της Ενωσης) και ο Λουτσέσκου κάνει δηλώσεις λες και ο Ζαμπαλάς με τον επόπτη και τον Σιδηρόπουλο «έσφαξαν» τον πρωταθλητή στο Περιστέρι. Ναι, ο Ζαμπαλάς σφύριζε Ατρόμητο. Σε όλο το ματς! Ηταν φανερό για εκείνους που το παρακολούθησαν ολόκληρο και όχι μόνο τα highlights. Διότι από τα highlights ο ΠΑΟΚ δεν... δικαιώνεται καθόλου! Δεν ήταν όμως και... «unbelievable» η διαιτησία του.

Και το συνέχισε σήμερα ο κόουτς: «...Κάποιοι έχουν συμφέροντα να μας σταματήσουν, να μας μπλοκάρουν. (...) Αυτή είναι η ιστορία του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα. Ο ΠΑΟΚ είναι ομάδα της Θεσσαλονίκης, όχι της Αθήνας. Η Αθήνα είχε πάντα πλεονέκτημα από όλες τις απόψεις έναντι της Θεσσαλονίκης. Εγώ συνεχίζω να... πυροβολώ. Τουλάχιστον μιλώντας, συζητώντας, εξηγώντας τι συμβαίνει και βγάζοντας επιχειρήματα, ο κόσμος καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, δέχεται και σίγουρα αυτό δεν βολεύει αυτούς που είναι στην άλλη πλευρά. Μου επιτίθενται προσωπικά, πολύ καλά, να το κάνουν, αλλά δεν έχουν επιχειρήματα γι΄ αυτά που λέω. Γιατί λέω μόνο την αλήθεια και αυτό που βλέπω στο γήπεδο. Μας έχει κλαπεί ένα πρωτάθλημα, με ένα απίστευτο τρόπο και ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να είναι μια ομάδα την οποία την κλέβουν. Είμαστε ευάλωτοι απέναντι στη διαιτησία. Η ομάδα δεν είναι από την Αθήνα, θα πρέπει να έχουμε νοοτροπία τρεις φορές πιο δυνατή από τις άλλες ομάδες γιατί πρέπει να παλέψουμε και με τους διαιτητές».

Ολα αυτά από τον προπονητή που πέρυσι πήρε (δικαίως) ένα πρωτάθλημα, το οποίο αν ήθελε το... σύστημα, ασφαλώς δεν θα το είχε πάρει. Από έναν προπονητή που πανηγύρισε το δεύτερο πιο «δραματικό» φινάλε στην ιστορία της Α' Εθνικής και έγραψε ιστορία ως το πρωτάθλημα που ανέδειξε το καλό πρόσωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου! Οταν λοιπόν, αυτός ο προπονητής, με πρόεδρο της ΕΠΟ τον Μάκη Γκαγκάτση, δηλαδή τον μέχρι πέρυσι CEO της ομάδας του, συνεχίζει τον χαβά του (προφανώς διότι έχει αντιληφθεί ότι είναι ένας από τους πολλούς τρόπους με τους οποίους συσπειρώνει την ομάδα του), ο ίδιος ο πρόεδρος της ΕΠΟ ας μην ελπίζει σε κάτι θετικό γι' αυτό το πεδίο της περίφημης «τοξικότητας». Ας ασχοληθεί με τα υπόλοιπα που είναι πιο ουσιώδη για το ρόλο του και την ομοσπονδία...

Υ.Γ1: Προοδεύει ο Στεφάν Λανουά, καθώς αυτή τη φορά ασχολήθηκε με τις πραγματικά ενδιαφέρουσες και αμφισβητούμενες φάσεις της αγωνιστικής. Ετσι μπορούμε να μαθαίνουμε και τι ισχύει επί αληθινών φάσεων. Ας ελπίσουμε να έχει συνέπεια στην επιλογή των φάσεων που αναλύει και ασφαλώς να έχει την ίδια άποψη για (μελλοντικές) ίδιες στιγμές. Σε γενικές γραμμές, πάντως το θέμα «χέρι εντός περιοχής» είναι πάρα, μα πάρα πολύ δύσκολο! Και αξίζει τον κόπο να ανατρέχουμε στο τι προβλέπει ο σχετικός κανονισμός, αλλά και να τον ακούμε. Το ίδιο πρέπει να κάνουν, όμως, οι διαιτητές και οι VARs. Αυτοί είναι και απολύτως υποχρεωμένοι.

Υ.Γ. 2: Σούπερ μεταγραφή ο Γουίλιαν, σούπερ και ο Ουναχί. Παικταράδες! Τι θα προσφέρουν θα το δούμε στο γήπεδο, αλλά... παικταράδες! Η ΑΕΚ χρειάζεται έναν φορ (αφού δεν θα πάρει στόπερ για αναβάθμιση), ο Ολυμπιακός ένα «οκτάρι» (αφού δεν θα πάρει αριστερό μπακ για αναβάθμιση), ο ΠΑΟΚ έναν στόπερ μετά το «ναυάγιο» με Χατζηδιάκο. Ας περιμένουμε μέχρι την 11η Σεπτεμβρίου (τέλος μεταγραφών στην Ελλάδα), ή ακόμα και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου (τέλος προσθεσμίας για τους «ελεύθερους»). Και μετά, πάμε για Γενάρη ενόψει play offs. Θα είναι ακόμα μία συναρπαστική σεζόν.