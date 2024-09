Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «one.co.il» είναι το φαβορί για να διαδεχτεί τον Μίλαν Ράσταβατς στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης.

Από το... πουθενά οι Ισραηλινοί θέτουν ζήτημα αλλαγής προπονητή στον Αστέρα AKTOR. Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ιστοσελίδας «one.co.il» ο Ρόμπι Κιν πλησιάζει στον πάγκο των Αρκάδων, ως διάδοχος του Μίλαν Ράσταβατς.

Ο Ιρλανδός κόουτς ανέλαβε πρώτος προπονητής την περασμένη σεζόν, στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και παρά το γεγονός πως πήρε το πρωτάθλημα αποχώρησε. Από εκεί και πέρα έχει εργαστεί ως βοηθός στη Μίντλεσμπρο, τη Λιντς και την εθνική ομάδα της Ιρλανδίας.

