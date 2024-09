Ο Ντάνιελ Ποντένσε ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας, καθώς έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο.

Το μεταγραφικό «σίριαλ» του Ντάνιελ Ποντένσε ολοκληρώθηκε. Όπως αναμενόταν, ο Πορτογάλος εξτρέμ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σαουδική Αραβία, καθώς σύμφωνα με τον Βέλγο δημοσιογράφο, Σάσα Ταβολιέρι και τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες.

Όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα το deal των δυο πλευρών έκλεισε στα 6 εκατομμύρια ευρώ με τη Γουλβς να διατηρεί ποσοστό μεταπώλησης ύψους 35%. Ο 28χρονος ακραίος επιθετικός την περασμένη σεζόν είχε 15 γκολ και 11 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα του Ολυμπιακού και πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League.

⚪️⚫️🇸🇦 Daniel Podence to Al Shabab from Wolves, deal completed also with documents exchanged between the two clubs.



José Sá currently not moving to Saudi.