Όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο μεγάλος μεταγραφικός στόχος του Ολυμπιακού, Γουίλιαν, θα βρεθεί το βράδυ της Κυριακής (01/09) στην Ελλάδα για διαπραγματεύσεις με τους ερυθρόλευκους.

Ο Γουίλαν εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της μεταγραφικής λίστας του Ολυμπιακού και οι πιθανότητες να κλείσει θετικά για τους «ερυθρόλευκους» η υπόθεση έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο δε, ο 36χρονος Βραζιλιάνος θα πετάξει το βράδυ της Κυριακής (01/09) προς την Αθήνα, προκειμένου να συζητήσει με τον πειραϊκό σύλλογο το ενδεχόμενο μεταγραφής του στην ομάδα. Ο Γουίλιαν έκανε μια πολύ καλή σεζόν με τη Φούλαμ, από την οποία έμεινε ελεύθερος και, βάσει του ίδιου ρεπορτάζ, έχει αρκετές προτάσεις στο τραπέζι του.

🚨🔴⚪️ EXCL: Willian travels to Athens tonight in order to visit Olympiacos and discuss potential free move.



Willian, assessing options as free agent with several possibilities on the table after good season at Fulham. pic.twitter.com/qjWW4G42Ia