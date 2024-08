Λίγο μετά την ανακοίνωση του ΟΦΗ, η Κεράλα Μπλάστερς επισημοποίησε την απόκτηση του Χέσους Χιμένεθ.

Παίκτης της Κεράλα Μπλάστερς έγινε πριν από λίγο ο Χέσους Χιμένεθ.

Ο ΟΦΗ αποδέχθηκε την πρόταση της ομάδας από την Ινδία για την εκεί μετακίνηση του Ισπανού μεσοεπιθετικού και λίγο μετά την ανακοίνωσή του για την αποχώρηση του 30χρονου, το νέο του club επισημοποίησε την προσθήκη του.

𝐈𝐍𝐂𝐎𝐌𝐈𝐍𝐆 🙌



Bringing a touch of Spain to our front line! 🇪🇸



Jesús Jiménez is now part of the Blasters’ family! Bienvenido Jesús! 🤩



Read More: https://t.co/WdIcPcaTH0#SwagathamJesús #KBFC #KeralaBlasters pic.twitter.com/c04TACbDMT