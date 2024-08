Σύμφωνα με ιταλικά Μέσα, ο Ολυμπιακός προσέγγισε την Φιορεντίνα για την απόκτηση του Κριστιάν Κουαμέ, αλλά οι Βιόλα απέρριψαν την πρότασή του.

Για την περίπτωση του 26χρονου αριστερού εξτρέμ της Φιορεντίνα, Κριστιάν Κουαμέ, φαίνεται πως έχει ενδιαφερθεί ο Ολυμπιακός, όπως αναφέρουν ιταλικά Μέσα.

Μάλιστα, οι Πειραιώτες κατέθεσαν πρόταση στην Φιορεντίνα, ωστόσο ο ιταλικός σύλλογος έδωσε αρνητική απάντηση στους «ερυθρόλευκους». Ο Κουαμέ υπολογίζεται κανονικά στους Βιόλα και μάλιστα αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το επόμενο καλοκαίρι.

Υπενθυμίζουμε, ότι στον τελικό του Conference League μεταξύ των δύο ομάδων τον περασμένο Μάιο, ο 26χρονος Ιβοριανός είχε αγωνιστεί πραγματοποιώντας μία καλή εμφάνιση.

