Ο Ντάνιελ Ποντένσε ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός φέτος με τη Γουλβς και είχε μία εντυπωσιακή ασίστ στον Γκουέντες για το 2-0 κόντρα στην Μπέρνλι.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε αποτελεί εκ των μεγάλων μεταγραφικών στόχων του Ολυμπιακού το φετινό καλοκαίρι αλλά από την άλλη, υπολογίζεται κανονικά από τον Ο' Νιλ.

Μάλιστα, ο προπονητής της Γουλβς τον έβαλε βασικό κόντρα στην Μπέρνλι για το Carabao Cup και ο Πορτογάλος έκανε μία εντυπωσιακή ασίστ, βγάζοντας κάθετη μπαλιά στον Γκουέντες για να κάνει το 2-0 στο 54'.

GONÇALO GUEDES AT THE DOUBLE WITH A LOVELY GOAL TO DOUBLE THE LEAD!!!

DANIEL PODENCE WITH A LOVELY THROUGH BALL FOR THE ASSIST!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/pq0Ei45y8Z