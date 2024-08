Εντοάρντο Μποβέ: Ο «εκλεκτός» του ΠΑΟΚ κρατάει τα κλειδιά της μεταγραφής

Ποια είναι τα δεδομένα της υπόθεσης του Εντοάρντο Μποβέ, τι θέλει η Ρόμα για τον 22χρονο ταλαντούχο μέσο της, τι ψάχνει ο ΠΑΟΚ και ο ρόλος του Μαντί Καμαρά.

Ο Εντοάρντο Μποβέ είναι ο Νο1 στόχος του ΠΑΟΚ, που θέλει να κάνει το «μπαμ» στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου, ολοκληρώνοντας μια πολύ σύνθετη και δύσκολη μεταγραφή, όπως είναι αυτή του 22χρονου Ιταλού μέσου της Ρόμα.

Ο Τιεμουέ Μπακαγιόκο συνεχίζει να είναι μέσα στις πρώτες επιλογές, για πολλούς παραμένει το φαβορί για να αποκτηθεί στο τέλος, ο Μπέντζαμιν Ταχίροβιτς έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, αλλά όλοι αντιλαμβάνονται πως ο Εντοάρντο Μποβέ είναι ο «εκλεκτός» των Πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Ιταλός μέσος και οι εκπρόσωποι του, επίσης, έχουν μιλήσει με ανθρώπους του «Δικεφάλου» και σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, έχει πάρει αρκετές πληροφορίες από τον Μαντί Καμαρά, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Ρόμα τη σεζόν 2022-23.

Αυτό, πάντως, δεν μοιάζει να είναι αρκετό για να τον οδηγήσει από την «αιώνια πόλη» στη Θεσσαλονίκη. Ο 22χρονος κρατάει τα κλειδιά της μεταγραφής του, με την Ελλάδα να μη φαντάζει, αυτή την στιγμή, ο πρώτος προορισμός...

