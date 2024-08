Την φανέλα του βασικού θα έχει στον αγώνα με τον Λεβαδειακό ο Φακούντο Πελίστρι με τον Ντιέγκο Αλόνσο να τον ξεκινάει απέναντι στους Βοιωτούς.

Δεύτερο εντός έδρας παιχνίδι στις ισάριθμες πρώτες αγωνιστικές για τον Παναθηναϊκό με τους «πράσινους» να υποδέχονται στο ΟΑΚΑ τον Λεβαδειακό. Ο Ντιέγκο Αλόνσο έκανε γνωστή την ενδεκάδα που θα κατεβάσει στο ματς αυτό, με τον Φακούντο Πελίστρι να ξεκινάει.

Αναλυτικά ο Ντραγκόφσκι θα είναι κάτω από τα δοκάρια με τον Βαγιαννίδη δεξιά και τον Μαξ αριστερά στα άκρα της άμυνας με τους Σένκεφελντ και Γεντβάι να είναι στόπερ. Την τριάδα στα χαφ αποτελούν οι Μαξίμοβιτς, Τσέριν και Μπακασέτας, ο Μαντσίνι και ο Παλίστρι είναι τα δύο εξτρέμ και ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Πάλμερ-Μπράουν, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Τετέ, Λημνιός, Τζούρισιτς, Αράο και Σπόραρ.

Our starting 11 for today’s game against Levadiakos#Panathinaikos #PAOFC #StoiximanSuperLeague #PAOLEV pic.twitter.com/jmJgQbmj5W