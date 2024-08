Παναθηναϊκός: «Υπήρξε ερώτηση της Βάσκο για τον Αράο στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου»

Την περίπτωση του Γουίλιαν Αράο εξέτασε η Βάσκο Ντα Γκάμα σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Φάμπιο Τόρρες, χωρίς να υπάρξει όμως κάτι παραπάνω.

Για τον Γουίλιαν Αράο φέρεται να έδειξε ενδιαφέρον η Βάσκο Ντα Γκάμα. Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο, Φάμπιο Τόρρες, οι άνθρωποι της Βάσκο είχαν μια διερευνητική επαφή με τους εκπρόσωπους του παίκτη χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια. Ο Τόρρες ανέφερε πως για το θέμα αυτό ρώτησε τους ανθρώπους του Αράο που το επιβεβαίωσαν, τονίζοντας ωστόσο πως δεν υπήρξε άλλη επαφή.

Sobre o Willian Arão, que me perguntaram:



Chegou uma informação para mim de uma consulta do Vasco. Fui atrás e perguntei ao staff do atleta, que me respondeu o seguinte:



"Houve uma sondagem do Vasco no início da janela de transferências. Não teve mais nenhum contato", disse