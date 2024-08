«Στην Αγγλία ο Αμπι, πέρασε από ιατρικά στη Σουόνσι»

Ο Νέλσον Αμπι αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα ως νέος παίκτης της Σουόνσι, καθώς θα συνεχίσει εκεί ως δανεικός από τον Ολυμπιακό.

Παίκτης της Σουόνσι μπορεί πλέον να λογίζεται ο Νέλσον Αμπι, αφού μετά τις πρώτες εκεί αναφορές πως ο 20χρονος αμυντικός του Ολυμπιακού βρίσκεται στο «στόχαστρό» της, υπήρχαν νεότερες πως το ζήτημά του ολοκληρώθηκε και επί της ουσίας «τελείωσε».

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο μετέδωσε χαρακτηριστικά ότι ο νεαρός στόπερ βρίσκεται ήδη στην Αγγλία και πέρασε για λογαριασμό της από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ότι άμεσα θα ανακοινωθεί η συμφωνία των εμπλεκόμενων πλευρών, που θα αφορά τον ετήσιο δανεισμό του από τους «ερυθρόλευκους» στο club της Championship (σ.σ. δεν γίνεται λόγος για ενδεχόμενη ύπαρξη οψιόν).

Ο νεαρός κεντρικός αμυντικός… έπιασε τον περασμένο Γενάρη λιμάνι προερχόμενος από τη Ρέντινγκ και έπαιξε με τους Πειραιώτες σε 4 ματς της Stoiximan Super League.

