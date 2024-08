Τζόνοθαν Γκόμεζ: Ο ευαισθητοποιημένος μπακ με τις δύο Εθνικές ομάδες (vids)

Ο Τζόνοθαν Γκόμεζ ή αλλιώς «JoGo» που θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ ασχολούνταν ως παιδί και με το μπέιζμπολ, καθιερώθηκε αμυντικός στην εφηβεία, έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ανδρών τόσο των ΗΠΑ όσο και του Μεξικό, παίζει πιάνο και μαζί με τον αδερφό του που φορά τη φανέλα της Μπραουνσβάιγκ συμμετέχει αλλά και οργανώνει αρκετές φιλανθρωπικές δράσεις.

Τζόνοθαν Γκόμεζ λοιπόν ή αν προτιμάτε για τους φίλους «JoGo» καθώς το πλήρες όνομά του είναι Jonathan Germán Gómez Mendoza, είναι ο 20χρονος αριστερός μπακ που βρίσκεται από χθες (21/8) στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Αυτόματα μετρά αντίστροφα ώστε να ανακοινωθεί από τον Δικέφαλο και να εισέλθει ως new entry στην ποδοσφαιρική μας πραγματικότητα.

Ποιος όμως είναι ο νεαρός ακραίος οπισθοφύλακας;

«Σκαλίζοντας» τη μικρή, ελέω της ηλικίας του φυσικά, πορεία του στο χώρο προκύπτουν δύο ευρήματα.

Το ένα πως ήταν μαθηματικά βέβαιο πως θα ασχοληθεί με την μπάλα όπου θα δείτε παρακάτω αναλυτικά το γιατί και το έτερο πως είναι ένας άνθρωπος που θέλει να προσφέρει στην κοινωνία και μεγάλωσε με ανάλογα ιδανικά, κάτι που επίσης θα σας μεταφέρουμε λεπτομερώς που το στηρίζουμε.

Ladies and gentlemen όπως λένε πέρα από τον Ατλαντικό όπου μεγάλωσε, ας τον γνωρίσουμε...

Γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2003 (1η του μηνός για την ακρίβεια και σε μερικές ημέρες έχει γενέθλια) στο Νορθ Ρίτσλαντ Χιλ της πολιτείας του Τέξας και οι γονείς του κατάγονται από το Μεξικό. Ο πατέρας του Χερμάν έπαιζε ποδόσφαιρο και το «μικρόβιο» πέρασε στον πρωτότοκο της φαμίλιας Γιόχαν. Ετσι ο Τζόνοθαν που είναι ο 2ος γιος της οικογένειας «κόλλησε» εύλογα με τον αθλητισμό, όπως και η μικρότερή του αδερφή Τζοάνα που είναι τώρα περίπου 16 ετών και επίσης παίζει σε ακαδημία, ενώ παράλληλα ασχολείται και με την ενόργανη γυμναστική.

Για την ιστορία ο big brother του είναι μεσοεπιθετικός, πέρασε στα 18 του χρόνια τον Ατλαντικό για λογαριασμό της Πόρτο και έπαιξε για 2 σεζόν στη Β' ομάδα των «Δράκων», ενώ τώρα τον βρίσκουμε στη γερμανική Μπραουνσβάιγκ.

Με γνώμονα τα παραπάνω σας εξηγήσαμε αυτό που υποστηρίξαμε στον πρόλογο, ότι δηλαδή φάνταζε βέβαιο πως ο «ήρωας» της ιστορίας μας θα γίνονταν ποδοσφαιριστής, αφού ανατράφηκε σε ανάλογο περιβάλλον.

Για να γίνει εύκολα αντιληπτή η αγάπη που έχουν όλοι στο πατρικό του για το άθλημα αξίζει να σταθούμε σε κάτι που ανέφερε η Τζοάνα Γκόμεζ. «Λίγο πριν κλείσω τα 3 και μπω στα 4 ήταν η Ημέρα του Πατέρα και είπα στη μητέρα μας να γράψει εκ μέρους μου ένα γράμμα στο μπαμπά μου όπου του ζητούσα να γίνει ο προπονητής μου»!

Εδώ θα ανοίξουμε την πρώτη παρένθεση. Ο Γκόμεζ ξέχωρα από αριστεροπόδαρος είναι και αριστερόχειρας και επειδή μιλάμε για τις ΗΠΑ, ας έχουμε κατά νου πως το μπέιζμπολ είναι εκεί ιδιαίτερα διαδεδομένο. Ετσι πιτσιρικάς ακόμη ασχολούνταν και με αυτό, παράλληλα με το ποδόσφαιρο, όμως στην πορεία της παιδικής του ηλικίας καταστάλαξε πως όχι μόνο θέλει να επικεντρωθεί στη «Στρογγυλή Θεά» αλλά και να ασχοληθεί επαγγελματικά μαζί της.

Παιδί ακόμη εντάχθηκε στην ακαδημία FW Burn και ίσως... επηρεασμένος από τον αδερφό του που έπαιζε πάντα αριστερός εξτρέμ ή περιφερειακός επιθετικός, έκανε τα πρώτα του βήματα ευρισκόμενος σε αντίστοιχες θέσεις . Υστερα συνέχισε στην επίσης τοπική Odyssey, όπου ο τότε προπονητής του Πάτρικ Γκάλαχερ άρχισε να τον βάζει κάποιες φορές μπακ, κάτι που μεταγενέστερα του «έμεινε». Επειδή στις ΗΠΑ το κομμάτι των «μικρών» διαφέρει από τα μέρη μας και ευρύτερα τα όσα ισχύουν στην Ευρώπη, μέχρι κάποια ηλικία διοργανώνονται τουρνουά όπου συμμετέχουν σχολές από όλη τη χώρα, όπως δηλαδή είναι τα δικά μας πρωταθλήματα των Under 9,11&12 κτλ.

Εκεί που «έχτισε» το όνομά του ήταν με την Solar Red όπου «πρωταγωνίστησε» σε δύο κατακτήσεις αντίστοιχων διοργανώσεων και με την πάροδο του χρόνου εντάχθηκε στην FC Dallas, σε ένα «άλμα» στην καριέρα του. Πλέον έδινε το παρών και σε εκτός συνόρων τουρνουά όπως το Chivas Cup, ενώ από το 2017 και έκτοτε «μονιμοποιήθηκε» ως αριστερός μπακ. Περίπου τότε ήταν που γνώρισε τον Μικέι Βάρας, ο οποίος κρατά αυτή τη στιγμή ως «υπηρεσιακός» τα «ηνία» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος των ΗΠΑ.

Με εκείνον υπεύθυνο ακαδημιών του συλλόγου βελτιώθηκε άρδην σε όλους τους τομείς και ακόμη και σήμερα έχει να «λέει» πως πρόκειται για τον κόουτς που τον επηρέασε θετικά περισσότερο από κάθε άλλον την καριέρα του. Αλλωστε ήταν τότε 14-15 ετών, άρα βρίσκονταν στην κρίσιμη καμπή διαμόρφωσης των χαρακτηριστικών του.

Σταδιακά άρχισε να καλείται και στις Under της «Αστερόεσσα» με την οποία διέπρεψε σε ορισμένα ευρωπαϊκά cups (π.χ. σε ένα κόντρα σε Ολλανδία, Τουρκία) και το 2019, στα 16 του, υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο στην North Texas SC, η οποία είναι οι «ρεζέρβες» της FC Dallas και συμμετέχει στις μικρές κατηγορίες της χώρας.

Με τη φανέλα της πανηγύρισε το 2019 το νταμπλ στον τομέα της και το 2020 μπήκε στο αεροπλάνο, προσγειώθηκε στο Κεντάκι και εντάχθηκε στην Louisville City που συμμετείχε στην USLC. Πρόκειται για τη 2η τη τάξη κατηγορία της χώρας και σε 39 εμφανίσεις του με τη φανέλα του club το «κοντέρ» του «έγραψε» 10 ασίστ και 2 γκολ, πάντα ως ακραίος οπισθοφύλακας με τέσσερις στα «μετόπισθεν».

Μάλιστα το 2021 αναδείχθηκε καλύτερος νέος παίκτης της λίγκας και παράλληλα συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία ενδεκάδα της σεζόν, απόρροια φυσικά των εξαιρετικών του εμφανίσεων.

Το όνομά του άρχισε να «φιγουράρει» στα ρεπορτάζ πολλών clubs της «Γηραιάς Ηπείρου» και ενδεικτικά να αναφέρουμε πως το βρήκαμε ως «υπό παρακολούθηση» αλλά και σαν «στόχο» των Μάντσεστερ Σίτι, Φράιμπουργκ, Βέρντερ Βρέμης, Πόρτο, Μίντιλαντ, Αϊντχόβεν, Ντόρτμουντ και Ρεάλ Σοσιεδάδ. Τελικά στις αρχές του 2021/22 υπέγραψε στην τελευταία, σε ένα deal ύψους - σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα της εποχής - 200.000 ευρώ plus 10% ποσοστό μεταπώλησης που διατήρησε η Louisville City.

Ο νεαρός μπήκε μερικούς μήνες μετά στο αεροπλάνο και τον Γενάρη του 2022 έγινε μόνιμος κάτοικος Ισπανίας, όπου αρχικά εντάχθηκε στη Β' ομάδα των Βάσκων, ενώ πέρσι παραχωρήθηκε δανεικός στη Μιράντες όπου είχε 38 εμφανίσεις στη La Liga 2 με 1 γκολ και 4 ασίστ.

Τώρα λοιπόν ήρθε στα μέρη μας και τον Λευκό Πύργο, με την «ιδιότητα» μάλιστα ενός από τους ελάχιστους παίκτες που έχουν αγωνιστεί τόσο με την Εθνική ομάδα των ΗΠΑ όσο και του Μεξικό! Τώρα θα αναρωτηθείτε και εύλογα πώς γίνεται αυτό, αν και υπάρχει λογική εξήγηση.

Οι γονείς του Γκόμες κατάγονται από το δεύτερο και ξέχωρα από τις Under της πρώτης έχει αρκετές φορές παίξει και με τις αντίστοιχες της χώρας της Κεντρικής Αμερικής, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως το 2022 συμπεριλήφθηκε σε αμφότερων την προ-επιλογή για το CONCACAF U-20 Championship που έγινε εκείνο το έτος στην Ονδούρα! Τελικά δεν συμμετείχε στη διοργάνωση λόγω ενός τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε, αλλά είναι ενδεικτικό πως και οι δύο Ομοσπονδίες τον υπολογίζουν.

Με την Ανδρών των ΗΠΑ ντεμπουτάρισε τον Δεκέμβριο του 2021 σε ένα φιλικό κόντρα στη Βοσνία που διεξήχθη στην Καλιφόρνια, ενώ με την αντίστοιχη του Μεξικό έπαιξε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2022 σε αντίστοιχου επιπέδου παιχνίδι που διοργανώθηκε στο Ορλάντο με αντίπαλο τη Γουατεμάλα. Τι συνέβη λοιπόν και φτάσαμε ως εδώ;

Τα συγκεκριμένα ματς (όπως και ένα μεταγενέστερο ΗΠΑ-Σερβία που επίσης εμφανίστηκε) ξέχωρα από τεστ προετοιμασίας δεν ήταν αναγνωρισμένα από τη FIFA άρα δεν του πιστώνεται πως έχει επιλέξει κάποια Εθνική, αν και μόλις το πράξει οι συμμετοχές του δεν θα ακυρωθούν!

Θα κλείσουμε για εκείνον με τα όσα σχολιάσαμε στις πρώτες αράδες του κειμένου, για τα εκτός των αγωνιστικών χώρων πεπραγμένα του δηλαδή, όπου παρότι είναι μόλις 20 Βαΐων παρουσιάζεται ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος.

Ισως γιατί ξέχωρα από αθλητικές ικανότητες διαθέτει και «καλλιτεχνική φλέβα», αφού από μικρός παίζει πιάνο που του αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια όπως κάθε παιδί στην ηλικία του «κολλά» με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ φημίζεται (και) για τις μαγειρικές του ικανότητες.

Την ίδια στιγμή από πιτσιρικάς συμμετέχει σε εθελοντικές φιλανθρωπικές δράσεις και μαζί με τον αδερφό του προσέφεραν πρόσφατα χαμόγελα σε λιλιπούτειους φίλους τους στο Μεξικό.

Κάθε 5 Ιανουαρίου γιορτάζεται στη χώρα η «Ημέρα των Βασιλιάδων» όπου «πρωταγωνιστές» είναι τα παιδιά και για αυτό πριν από μερικά χρόνια έστειλαν αθλητικά και μη δώρα σε εκείνα όσων εργάζονται ως πλανόδιοι πωλητές στην Πόλη του Μεξικό και αδυνατούν να τους παρέχουν επώνυμα ρούχα ή πιο εξελιγμένα παιχνίδια!

Πρόκειται για μία κίνηση που ξεχώρισε και μάλιστα προσπαθούν να την καθιερώσουν, ενώ μαζί με την μικρότερη αδερφή τους δημιούργησαν στο ίντερνετ τη σελίδα «thegomezway» όπου μεταξύ άλλων προωθούν ενέργειες όπως αυτή.

Παράλληλα τα δύο αγόρια προσέφεραν ως έφηβοι εθελοντική εργασία στην Tarrant Area Food Bank, έναν οργανισμό που παρασκευάζει και μοιράζει γεύματα σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Ευρύτερα ο ίδιος δίνει πάντα το παρών όποτε διοργανώνονται αντίστοιχες κινήσεις από το εκάστοτε club που αγωνίζεται και βρίσκεται πάντα στην... πρώτη γραμμή.

Finishing the week with a helping hand. 💜



Happy to donate @Zappos Kids Club bags to over 130 kids at @BwoodandBlawn! pic.twitter.com/Bv32n5XOh5