Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση του Φακούντο Πελίστρι από τον Παναθηναϊκό, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέβασε λεπτομέρειες του deal ανάμεσα στο «τριφύλλι» και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο Φακούντο Πελίστρι είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, με το «τριφύλλι» να βγάζει ένα σημαντικό ποσό από τα ταμεία του για την απόκτηση του 22χρονου εξτρέμ.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε τις λεπτομέρειες του deal ανάμεσα στους Πράσινους και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπου επανέλαβε ότι το κόστος θα φτάσει τα 6 εκατ. ευρώ για τη μετακίνηση του.

🚨☘️ Panathinaikos sign Facundo Pellistri from Man United, permanent deal as exclusively revealed.



◉ €6m fixed fee.



◉ €2m add-ons.



◉ Buy back option valid until 2027.



◉ 45% sell-on clause for #MUFC.



Here we go, confirmed. 🔐🇺🇾 pic.twitter.com/mrOgKePAwA