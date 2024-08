Με νέα ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο επιμένει για την μεταγραφή του Πελίστρι στον Παναθηναϊκό λέγοντας πως θέλει να την ολοκληρώσει μέσα στην εβδομάδα.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο συνεχίζει να στηρίζει το χθεσινό αποκλειστικό του δημοσίευμα σχετικά με την διαφαινόμενη μεταγραφή του Φακούντο Πελίστρι στον Παναθηναϊκό, παρά την διάψευση στην οποία προέβη λίγο αργότερα η «πράσινη» ΠΑΕ.

Αυτή τη φορά ο Ιταλός δημοσιογράφος έκανε μία νέα ανάρτηση στην οποία ανέφερε πως οι «πράσινοι» συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις και μάλιστα στοχεύουν να πετύχουν την οριστική συμφωνία αυτή την εβδομάδα. Τονίζει δε πως σημαντικό ρόλο στην υπόθεση αυτή παίζει ο προπονητής της ομάδας, Ντιέγκο Αλόνσο, ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον ποδοσφαιριστή στην εθνική Ουρουγουάης και αποτελεί τον διακαή πόθο του για την θέση των εξτρέμ αυτή τη στιγμή.

🚨☘️ Panathinaikos are prepared to close the deal to sign Facundo Pellistri this week, almost there!



Permanent transfer from Man United as exclusively revealed yesterday.



One key factor: Pana manager Alonso, pushing to have Pellistri. 🇺🇾 pic.twitter.com/rmwfXP6UDQ