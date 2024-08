Athens Kallithea: «Απίστευτο, δεν έγινε VAR check σε ανατροπή του Τζιάνι»

Η Athens Kallithea με ανάρτηση της στο Twitter διαμαρτυρήθηκε για την τελευταία φάση του αγώνα με τον Λεβαδειακό στην οποία ζητάει πέναλτι.

Η Athens Kallithea «φωνάζει» για την τελευταία φάση του εκτός έδρας αγώνα με τον Λεβαδειακό για την πρεμιέρα των δυο ομάδων στη Stoiximan Superleague. Στο 90+6' ο Ντεμέτριους έβγαλε σε θέση βολής τον Τζιάνι, ο οποίος έπεσε μέσα στην περιοχή έπειτα από μαρκάρισμα του Κυριάκου Παπαδόπουλου.

Παρά τις διαμαρτυρίες των φιλοξενούμενων ο διαιτητής Τσιάρας δεν έδωσε παράβαση και λίγο αργότερα σφύριξε τη λήξη του ματς, καθώς προφανώς ο VAR δεν τον κάλεσε για on-field review. Το κλαμπ της Αττικής έκανε ανάρτηση στο Twitter με την οποία κάνει λόγο για ανατροπή που δεν είδε ο ρεφ της αναμέτρησης.

Από την πλευρά του ο προπονητής της Athens Kallithea, Μάσιμο Ντονάτι, μιλώντας στην κάμερα της NOVA τόνισε πως «ήταν καθαρό πέναλτι».

H ανάρτηση:

«Απίστευτες σκηνές.

Ο Τζιάνι ανατρέπεται στο κουτί σε μια καθαρή ευκαιρία να βάλει το γκολ της νίκης και ο διαιτητής αρνήθηκε την παράβαση.

Δεν έγινε VAR Check».

Incredible scenes.



Giani is taken down in the box with a clear chance to slot in the winner, and the referee has waved it away.



No VAR check.



96’ | Levadiakos 0-0 AKFC

Super League Greece