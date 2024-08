Με εκτεταμένο ροτέισον και Μαξ-Τετέ βασικούς ο Παναθηναϊκός κόντρα στους Αρκάδες

Ο Ντιέγκο Αλόνσο προχώρησε σε εννιά αλλαγές σε σχέση με το ματς με τον Άγιαξ διατηρώντας μόνο τους Αράο και Τζούρισιτς στο αρχικό σχήμα. Φανέλα βασικού για Τετέ και Μαξ.

Ο Παναθηναϊκός θα παρουσιαστεί με εννέα αλλαγές στην ενδεκάδα του σε σχέση με το παιχνίδι με τον Άγιαξ, αφού ο Ντιέγκο Αλόνσο αποφάσισε να προβεί σε εκτεταμένο ροτέισον τόσο λόγω της 120λεπτης προσπάθειας στο Άμστερνταμ όσο και εξαιτίας του κρίσιμου πρώτου αγώνα με την Λανς που ακολουθεί την Πέμπτη (22/08-22:00) στην Γαλλία.

Ο Ουρογουανός τεχνικός διατήρησε στο αρχικό σχήμα μόνο τους Αράο και Τζούρισιτς, με τον Βραζιλιάνο να μετατοπίζεται μάλιστα και στο κέντρο της άμυνας. Φανέλα βασικού για πρώτη φορά πήραν οι Τετέ και Μαξ.

Κάτω από την εστία θα βρίσκεται ο Λοντίγκιν, αφού ο Ντραγκόφσκι έμεινε εκτός αποστολής για λόγους ξεκούρασης. Στο κέντρο της άμυνας θα είναι ο Αράο με τον Σένκεφελντ ενώ στα άκρα ο Βαγιαννίδης με τον Μαξ.

Η τριάδα του κέντρου θα αποτελείται από τους Μαξίμοβιτς, Ζέκα και Βιλένα ενώ στα «φτερά» της επίθεσης θα είναι οι Τετέ και Τζούρισιτς. Στην κορυφή της επίθεσης θα ξεκινήσει ο Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού:

Our starting 11 for today’s game against Asteras AKTOR #PAOFC #Panathinaikos #PAOAST #StoiximanSuperLeague pic.twitter.com/q7t7ZSXi2O