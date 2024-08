Ο Ντάνιελ Ποντένσε βρέθηκε κανονικά στην αποστολή της Γουλβς για το σημερινό παιχνίδι κόντρα στην Άρσεναλ και θα είναι ο ένας εκ των αναπληρωματικών του Γκάρι Ο' Νιλ.

Κανονικά στην αποστολή της Γουλβς συμπεριλήφθηκε ο Ντάνιελ Ποντένσε, με τον προπονητή της ομάδας, Γκάρι Ο' Νιλ να τον παίρνει κανονικά μαζί του και να τον έχει στις αναπληρωματικές λύσεις του για το σημερινό παιχνίδι με την Άρσεναλ στο «Emirates».

Η εξέλιξη αυτή δεν σημαίνει κάτι αναφορικά με το μέλλον και την μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, αφού ο 28χρονος Πορτογάλος εξτρέμ ήταν κανονικά και στην προετοιμασία της ομάδας και όσο βρίσκεται σ' αυτή έχει δείξει ο Ουαλός τεχνικός της πως υπολογίζεται κανονικά, έστω και σαν συμπληρωματική λύση.

Την εβδομάδα αυτή μπορεί να μην υπήρχε κάποια ουσιώδεις εξέλιξη με την υπόθεσή του, ωστόσο υπήρξαν κάποιες θετικές ενδείξεις που δείχνουν ότι η επιστροφή του στους «ερυθρολεύκους» είναι αυτή τη στιγμή το πιο πιθανό σενάριο.

Our first line-up of the 24/25 @premierleague season as we take on @Arsenal at the Emirates.



🐺📋 pic.twitter.com/XakUXDSFer