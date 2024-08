Ο Κώστας Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο νέο πρωτάθλημα.

Πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος και μία επικίνδυνη, νομίζω, αποστολή για τον Ολυμπιακό στο Βόλο.

Το Πανθεσσαλικό μπορεί να είναι φιλόξενο για τους «ερυθρόλευκους» πιστούς, που και σήμερα θα είναι πάρα πολλοί, όμως συνήθως αποδεικνύεται δύσκολη έδρα για την πειραιώτικη ομάδα, που σίγουρα θέλει να μπει με το δεξί, αλλά για να τα καταφέρει πρέπει να παίξει καλά.

Έχω δε πάντοτε υπόψιν μου ότι η κάθε πρεμιέρα έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες, έως και κανόνες, τους οποίους θα πρέπει να γνωρίζουν οι εμπλεκόμενοι, ώστε να αποφύγουν τις παγίδες που θα βρουν μπροστά τους.

Για παράδειγμα, ο Βόλος από τότε που παίζει στην Α΄Εθνική, δηλαδή εδώ και μία πενταετία, δεν έχει χάσει ποτέ σε πρεμιέρα! Είχε αρχικά τρεις νίκες, με δύο διπλά, 2-1 στον Πανιώνιο και 2-0 στον Ατρόμητο, συν ένα εντός έδρας τρίποντο, 2-1 τη Λαμία, ενώ την τελευταία διετία έχει δύο εντός έδρας ισοπαλίες, 3-3 με τον Αστέρα Τρίπολης και 2-2 πάλι με τη Λαμία. Εγώ, αν ήμουν στη θέση του Μεντιλίμπαρ θα ήμουν προσεκτικός απέναντι σε ένα αντίπαλο που έχει τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες στις πέντε πρεμιέρες του, έστω κι αν αυτές δεν είχαν ομάδες της κορυφής, για να είμαστε ρεαλιστές.

Σίγουρα, πάντως, θα ήμουν προσεκτικός κι αυτό θα προσπαθούσα να περάσω στην ομάδα μου, βλέποντας τα αποτελέσματα του Ολυμπιακού στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι που δίνει στο πρωτάθλημα εδώ και τουλάχιστον μία δεκαπενταετία. Διάστημα στο οποίο έχει κάνει γκέλες, είτε υπό τη μορφή ήττας, 1-2 από τον Ηρακλή στο Καυταντζόγλειο το 2010-11, είτε υπό τη μορφή ισοπαλίας, τόσο με τον Αστέρα στην Τρίπολη (0-0 το 2022-23), όσο και με τον ΠΑΣ στα Γιάννινα (1-1 το 2020-21) και με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (1-1 το 2014-15). Όπως ισοπαλία 1-1 είχε φέρει πέρυσι (2023-24) και με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια.

Αλλά ακόμη και τα πρώτα παιχνίδια που κέρδισε ο Ολυμπιακός μακριά από το Καραϊσκάκη ξεκινώντας ένα πρωτάθλημα, ήταν όλα πολύ δύσκολα, με πολλά ζόρια για τους «ερυθρόλευκους»:

Τη Λαμία οριακά στο γκολ, 2-1, τη σεζόν 2021-22

Τη Λάρισα οριακά στο γκολ, 1-0, τη σεζόν 2019-20

Τον Πανιώνιο οριακά στο γκολ, 1-0 στο 90’, τη σεζόν 2018-19

Τη Λαμία οριακά στο γκολ, 1-0 και δη στο ουδέτερο Περιστέρι, τη σεζόν 2017-18

Τον Ηρακλή οριακά στο γκολ, 2-1, τη σεζόν 2016-17

Τον Λεβαδειακό με γκολ στο 89’ και στο 91’ με 2-0 και δη στο ουδέτερο ΟΑΚΑ τη σεζόν 2015-16

Την Καλλονή οριακά στο γκολ, 1-0, και στη στο ουδέτερο ΟΑΚΑ τη σεζόν 2013-14

Τη Βέροια οριακά στο γκολ, 2-1, τη σεζόν 2012-13

Τον Εργοτέλη οριακά στο γκολ, 3-2, τη σεζόν 2011-12

Νομίζω ότι τα γεγονότα μιλάνε μόνα τους: δεν υπάρχει ούτε ένα εύκολο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι για τον Ολυμπιακό εδώ και 15 πρωταθλήματα! Τα δε αποτελέσματα είναι μία ήττα, τέσσερις ισοπαλίες και εννιά νίκες, οι οκτώ με ένα γκολ διαφορά (1-0, 2-1, 3-2) και η μία 2-0 με τα δύο γκολ μετά το 89ο λεπτό. Να δούμε μήπως απόψε στο Βόλο αλλάξει όλο αυτό το σκηνικό κι ο Ολυμπιακός πάρει μία εύκολη νίκη, αν και για να είμαι ειλικρινής δεν θα με χάλαγε ακόμη και η πιο δύσκολη νίκη, αφού τώρα τον Αύγουστο μετράει πάνω απ΄ όλα να ξεκινάς με τρίποντα.

Όπως κι αν έχει είναι η πρώτη φορά που οι Πειραιώτες δίνουν πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος τόσο νωρίς, 17 Αυγούστου. Είχαν παίξει 19.8 με την Καλλονή (1-0) το αρκετά μακρινό πια 2013, ενώ τέλη Αυγούστου είχε παίξει και με τον Αστέρα (0-0), τη Λαμία (1-0), τον Λεβαδειακό (2-0), τον Παναιτωλικό (1-1) και τον Ηρακλή (1-2).

Άσχετο:

Ο Πορτογάλος Αρτούρ Μανουέλ Ριμπέϊρο Ντίας γνωστοποίησε χθες ότι σταματάει τη διαιτησία στα 45 χρόνια του. Ο διεθνής ρέφερι είχε σφυρίξει στη Φιλαδέλφεια το Ολυμπιακός-Φιορεντίνα 1-0 και όπως είπε η παρουσία του στον τελικό μίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε συνδυασμό με εκείνη στα τελικά του EURO, όπου πήρε μάλιστα τις καλύτερες βαθμολογίες, αποτελούν το καλύτερο φινάλε για την καριέρα του.

Παρεμπιπτόντως, θέλω να πιστεύω ότι απόψε στο Βόλο θα έχουμε μία καλή διαιτησία από τον Παπαδόπουλο (και τον VAR Κουμπαράκη). Και στέκομαι σε αυτό διότι στο Πανθεσσαλικό έχουμε δει απίστευτα κακές διαιτησίες εις βάρος του Ολυμπιακού, τόσο στο 0-0 πριν λίγα χρόνια (με Φωτιά, Ευαγγέλου), όσο και στο 2-2 μόλις πέρυσι (με Παπαπέτρου, Γκορτσίλα). Με συνέπεια μάλιστα να δημιουργηθούν στο περσινό παιχνίδι και επεισόδια, να τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός κλπ.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός, ως κάτοχος της διοργάνωσης, είναι η μόνη ελληνική ομάδα ομάδα που θα εκπροσωπηθεί στο Youth League της ΟΥΕΦΑ και τη νέα σεζόν! Θα περάσει μάλιστα άνευ αγώνα τον πρώτο προκριματικό γύρο και θα δώσει δύο προκριματικούς αν θέλει να περάσει στους 32 της διοργάνωσης. Στο ίδιο μονοπάτι με τον Ολυμπιακό θα είναι κλαμπ όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπέτις και η γερμανική Χόφενχαϊμ.

Και μπορεί η περσινή ομάδα, που έφτασε στον τελικό και κέρδισε τη Μίλαν, να παίξει στον τελικό του Διηπειρωτικού με την Φλαμένγκο στις 24 του μήνα στο Μαρακανά, όμως στο νέο Γιούθ Λιγκ (2024-25) θα δούμε μία αρκετά καινούργια Κ19 του Ολυμπιακού. Κι όχι μόνο με νέο προπονητή, τον Γάλλο Πιτό.

Από την περσινή φοβερή ομάδα θα συνεχίσουν δύο απολύτως βασικοί, οι Πνευμονίδης (ΦΩΤΟ) κι Αλαφάκης, με τους Λιατσικούρα, Δάμα, που είχαν συμμετοχή, αλλά και τους Παναγάκο, Πλειώνη, Τουφάκη, Λίγδα, Ρολάκη, Κουτσόπουλο, που είχαν μικρότερη παρουσία-όλοι αυτοί 18άρηδες, συν τον 17άρη Δαρβίρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν και τρεις 19άρηδες: λογικά ο γκολκίπερ Έξαρχος και δύο εκ των Τανούλη, Πρεκατέ, Λόλη. Παράλληλα, έχουν προωθηθεί από την περσινή καλή Κ17 οι Κουράκλης, Θεοδωρίδης, Φίλης, Πλις, Στάντζος, Καρκατσάλης, Φράγκος, Μιχαηλίδης, Κτενάς,, Σούφκα, Τζάμαλης, Γιωτόπουλος, Φλούδας.

Από δε τους παίκτες που έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα δικαίωμα συμμετοχής στο Γιουθ Λιγκ έχουν σίγουρα οι Μουζακίτης, Κωστούλας και οι Παπακανέλλος, Μπακούλας, με τον περιορισμό των τριών 19άρηδων, καθότι του 2005 και οι δύο. Ο μοναδικός που αποχώρησε από την Κ19 είναι ο Αρσενίδης.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Im convinced we’re beating Arsenal and Daniel Podence is gonna come off the bench with the winner and start shushing our fans & show his Olympiacos shirt under his Wolves top.