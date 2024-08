Η Hudl συνεχίζει να καινοτομεί στον τομέα της ποδοσφαιρικής ανάλυσης και, χάρη στη νέα της συνεργασία με τη StatsBomb, είναι έτοιμη να ανεβάσει τις υπηρεσίες της σε ακόμα υψηλότερο επίπεδο.

Σε μια εποχή όπου τα data και η ανάλυση... κυριαρχούν στο ποδόσφαιρο, η αξιοπιστία τους και οι καινοτόμες μέθοδοι έχουν τεράστια σημασία. Επαγγελματίες, σύλλογοι, δημοσιογράφοι και απλοί οπαδοί πλέον ασχολούνται ολοένα και περισσότερο με τα δεδομένα και τους αριθμούς του παιχνιδιού. Και η Hudl είναι εκεί για να καθιστά αυτή τη διαδικασία πιο εύκολη και αξιόπιστη, την ώρα που δεν σταματά να εξελίσσεται και να πρωτοπορεί. Αυτό άλλωστε αποτυπώνεται και στην έναρξη της συνεργασίας της με τη StatsBomb, μια συνεργασία που υπόσχεται να φέρει την επανάσταση στα Data Analytics του ποδοσφαίρου.

StatsBomb joins Hudl’s professional suite of integrated solutions.



The combination of our advanced data and analysis platform with Hudl's existing video and data ecosystem will drive improved decision-making across sports.



