Η Athens Kallithea ανακοίνωσε τον δανεισμού του Ιταλού επιθετικού της Πίζα, Ελάια Τζιάνι, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Όπως αναμενόταν, ο Ελάια Τζιάνι έγινε κάτοικος Καλλιθέας. Η Athens Kallithea και η Πίζα κατέληξαν σε συμφωνία για τον δανεισμό του Ιταλού επιθετικού, μέχρι το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, με το κλαμπ της Stoiximan Superleague να αναφέρει στην ανακοίνωση της πως υπάρχει η εκκρεμότητα της απόκτησης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Μεταγραφής (ITC) του.

Πρόκειται για 23χρονο ποδοσφαιριστή που μπορεί να παίξει τόσο στο «9», όσο και ως περιφερειακός επιθετικός. Ο Μάσιμο Ντονάτι γνωρίζει άριστα τον Τζιάνι, καθώς τον είχε και στη Λεγκνάγκο. Την προηγούμενη σεζόν υπό τις οδηγίες του Ιταλού κόουτς της Athens Kallithea μέτρησε 34 συμμετοχές στη Serie C με επτά γκολ και εννέα ασίστ.

Έχει αγωνιστεί μόνο στις χαμηλότερες κατηγορίες του ιταλικού ποδοσφαίρου για λογαριασμό των Φιορεντσουόλα και Ποντεντέρα, με την Αthens Kallithea να του δίνει την ευκαιρία να παίξει για πρώτη φορά τόσο εκτός Ιταλίας, όσο και σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας. Μετά την απόκτηση του Τζιάνι η ομάδα της Αττικής αναμένεται να «ψωνίσει» από την Ιταλία και τον 22χρονο χαφ, Αλεσάντρο Μερκάτι, με τη μορφή δανεισμού από τη Σασουόλο.

Elia Giani joins AKFC



Giani, a 23-year-old, 1.85-meter-tall second striker, arrives on loan from Pisa, following a breakout season with seven goals and nine assists while on loan to Legnago Salus under AKFC manager Massimo Donati.



