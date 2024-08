«Η Ιντερνασιονάλ ενδιαφέρεται για τον Ροντινέι αλλά από το 2025»

Στη Βραζιλία ισχυρίστηκαν πως η Ιντερνασιονάλ θα κινηθεί για την απόκτηση του Ροντινέι αλλά αν εκείνος δεν ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Για ενδιαφέρον της Ιντερνασιονάλ στο πρόσωπο του Ροντινέι αλλά με... φόντο το μέλλον, έκαναν σήμερα (8/8) λόγο ορισμένα ΜΜΕ της Βραζιλίας.

Συγκεκριμένα μετέδωσαν πως η ομάδα της χώρας τους εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του συμπατριώτη τους μπακ αλλά με την προϋπόθεση εκείνος να μην ανανεώσει το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό, που εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι.

«Θα μπορούσε να υπογράψει προσύμφωνο τον Ιανουάριο του 2025 και ύστερα να έρθει», μετέδωσαν σχετικά.

O #Inter deve tentar recontratar o jogador?



O Inter fez uma consulta sobre a situação do lateral-direito Rodinei, do Olympiakos, da Grécia. O atleta, de 32 anos de idade, joga no futebol grego desde o começo de 2023 e tem contrato válido até junho de 2025. Caso não tenha uma… pic.twitter.com/201IuQF274