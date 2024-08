Η Athens Kallithea ανακοίνωσε τη μεταγραφή του υψηλόσωμου διεθνή Σενεγαλέζου χαφ Σαμπά Ντιμπά από τη Σερβέτ της Ελβετίας. Δεν προχωράει του Νιμαγκά.

Την 11η μεταγραφή της ολοκλήρωσε η Athens Kallithea. Η ομάδα του Μάσιμο Ντονάτι ενισχύθηκε στη μεσαία γραμμή, καθώς απέκτησε τον τον διεθνή Σενεγαλέζο χαφ Σαμπά Ντιμπά με μεταγραφή από τη Σερβέτ.

Πρόκειται για 20χρονο ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται κυρίως στο «8» αλλά και στο «6», είναι δεξιοπόδαρος και υψηλόσωμος (1.95 μ.). Το 2022, σε ηλικία 19 ετών άφησε την πατρίδα του και ήρθε στην Ευρώπη για λογαριασμό της Σερβέτ. Σε αυτά τα δυο χρόνια μέτρησε 38 εμφανίσεις, έδωσε δυο ασίστ και την περασμένη σεζόν πανηγύρισε το Κύπελλο Ελβετίας. Έχει χριστεί μια φορά διεθνής με την εθνική ομάδα της Σενεγάλης.

Να σημειωθεί πως η Athens Kallithea δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση και του Μπακαρί Νιμαγκά. Ο Αφρικανός μέσος είχε δοκιμαστεί στην προετοιμασία, είχε πάρει χρόνο στα φιλικά, ακόμα και στο πρόσφατο με τον ΟΦΗ και είχε περάσει ιατρικά όμως εν τέλει η περίπτωση του χάλασε και η ομάδα των Νοτίων Προαστίων πρόκρινε την περίπτωση του Ντιμπά.

Samba Lélé Diba joins AKFC



The 20-year-old, 1.95-meter-tall Senegal international arrives from Servette, where he made 38 appearances over the last two seasons, including seven appearances in UEFA competitions.



