Τελικά, ποιος θα είναι ο αντιΓιόβετιτς στο νέο Ολυμπιακό…

Ο Κ. Νικολακόπουλος επιχειρεί μέσα από το blog του στο Gazzetta να δώσει μία απάντηση στο ερώτημα για τον παίκτη που θα αναπληρώσει το κενό του Γιόβετιτς στον Ολυμπιακό.

Σημείωνα χθες ότι ο Μεντιλίμπαρ ξεκάθαρα έχει επιλέξει τον Τσικίνιο ως τον παίκτη που συνδέει τη μεσαία γραμμή με την επίθεση του Ολυμπιακού, συνεχίζοντας αυτό το οποίο είχε αρχίσει προς το τέλος της περασμένης σεζόν, προωθώντας τον Πορτογάλο από οκτάρι σε…εννιαμισάρι.

Το ερώτημα είναι η επιλογή του προπονητή, όταν δεν θα παίζει ο Τσικίνιο. Διότι, πρώτον ο Τσικίνιο δεν είναι δυνατόν να παίζει πάντοτε και δεύτερον θα υπάρξουν παιχνίδια, ίσως και πολλά, στα οποία ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί, είτε σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, είτε ως αλλαγή, έναν πιο επιθετικογενή παίκτη για τη θέση του σέντερ φορ. Θυμόμαστε, άλλωστε, ότι αρκετές φορές χρειάστηκε ο Γιόβετιτς, κάνοντας μάλιστα συνήθως από καλή έως πολύ καλή δουλειά.

Στο ξεκίνημα της προετοιμασίας υπήρχε η αίσθηση ότι σε αυτή τη θέση ο Βάσκος θα δοκίμαζε τον Μπιέλ, καθότι εκεί έπαιζε στην Κοπεγχάγη όταν έκανε την καλύτερη σεζόν της καριέρας του, με συνέπεια να πάει να τον αγοράσει ο Ολυμπιακός. Εν τέλει, σχεδόν ποτέ ο Μεντιλίμπαρ δεν έβαλε τον συμπατριώτη του σε αυτό το ρόλο σε κάποιο από τα μέχρι στιγμής έξι φιλικά, κάτι που μας κάνει να οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι τον υπολογίζει κατά βάση ως ακραίο κυνηγό, κυρίως δε από δεξιά.

Θα έλεγα ότι ο παίκτης που έπαιξε περισσότερο, εκτός φυσικά του Τσικίνιο, σε αυτό το ρόλο είναι ο νεαρός Παπακανέλλος, που έχει και τη φήμη του νέου Φορτούνη! Η αλήθεια δε είναι ότι το παιδί αυτό απέδειξε, και σε επίπεδο πρώτης ομάδας, ότι έχει χάρισμα. Κάποιες κινήσεις του, κάποιες μπαλιές του, κάποια τελειώματα του, φανερώνουν προικισμένο μεσοεπιθετικό. Μπορούμε δε να καταγράψουμε ότι εκτός από το ένα γκολ που έβαλε με την Τερνάνα στάθηκε άτυχος έχοντας και δύο δοκάρια, ένα στο ίδιο τεστ με τους Ιταλούς και ένα με τη Νάϊμεγκεν.

Το θέμα με τον Παπακανέλλο είναι ότι οι καλές ενέργειες του στους αγώνες είναι πολύ λίγες. Και οι πολύ περισσότερες δεν είναι καλές. Του λείπει η διάρκεια μέσα στο παιχνίδι. Και ίσως δεν την βρίσκει γιατί επιμένει να επιδιώκει το πολύ δύσκολο. Ψάχνει με τις πάσες του συνεχώς να βγάλει σε θέσεις για ευκαιρία τους συμπαίκτες του, κάτι που όμως θα πετύχει μία φορά. Κι αντί να παίξει απλά και να κοιτάξει να συνεργαστεί, ψάχνει συνεχώς την πετυχημένη ντρίμπλα, ώστε να κάνει τη διαφορά, κάτι που όμως επίσης θα πιάσει μια φορά. Όλες τις άλλες, η ομάδα θα χάσει την μπάλα.

Επιπλέον πρέπει να είναι πιο προσεκτικός και να επιμείνει πιο πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι.

Υπάρχουν στιγμές στο παιχνίδι στις οποίες ο 19χρονος βγάζει όντως ποιότητα, κυρίως δημιουργικά, ενίοτε και εκτελεστικά. Και ναι, δεν είναι λογικό να ζητάμε να τα κάνει όλα τέλεια, όμως σε κάποια πράγματα πρέπει να έχει ορισμένες σταθερές. Για παράδειγμα δεν έχει νόημα να χάνει τόσες πολλές φορές την μπάλα. Η, δεν είχε νόημα μία φάση που μου έρχεται χαρακτηριστικά στο μυαλό, να έχει βγει στην αντεπίθεση, να είναι η αντίπαλη άμυνα έτοιμη να σηκώσει τα χέρια ψηλά κι ενώ ο Παπακανέλλος έχει παίκτη δίπλα του και χρειάζεται μία απλή πάσα να κάνει για να τον βγάλει σε θέση βολής, τελικά ούτε πάσα κάνει, αλλά ούτε παίρνει την προσπάθεια μόνος του για να μπουκάρει και χάνει την μπάλα…

Είναι κρίμα να χάσει την ευκαιρία που του δίνει ο Μεντιλίμπαρ βάζοντας τον τόσο πολύ στα φιλικά: σχεδόν τρία 90λεπτα, συν δύο 30λεπτα σε σύνολο έξι αγώνων.

Τώρα, το ρόλο που είχε ο Γιόβετιτς, τον έδωσε σε όλο το β΄ ημίχρονο του φιλικού με την Τερνάνα ο προπονητής στον Μασούρα, τον οποίο κατ΄ αρχάς υπολογίζει για τα πλάγια της επίθεσης. Και ο διεθνής άσος άφησε ικανοποιημένο τον Βάσκο για τρεις βασικούς λόγους. Πρώτον, πρέσαρε αρκετά καλά και ψηλά. Δεύτερον, ήταν δημιουργικός φτιάχνοντας ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του. Και τρίτον μπήκε κι ο ίδιος σε πολλές φάσεις.

Ασφαλώς, ο αντίπαλος δεν προσφέρεται για ασφαλή συμπεράσματα, ειδικά στο συγκεκριμένο ημίχρονο, στο οποίο ο Ολυμπιακός επικράτησε πλήρως, όμως δεν θα έχει λίγα τέτοια, θεωρητικά εύκολα παιχνίδια ο Ολυμπιακός μέσα στη σεζόν. Κι ο Μασούρας έκανε τη δουλειά, σε ένα μεγάλο βαθμό. Ήταν για παράδειγμα μέσα στα τρία από τα τέσσερα γκολ, ενώ από δικό του ωραίο γύρισμα είχε δοκάρι ο Παπακανέλλος, ενώ είχε κάμποσες καλές συνεργασίες με τον σέντερ φορ Γιάρεμτσουκ.

Το κακό με τον Μασούρα είναι ότι εξακολουθεί να εμφανίζεται εξαιρετικά άστοχος. Ίσως είναι ο πιο επικίνδυνος κυνηγός του Ολυμπιακού στην προετοιμασία, υπό την έννοια ότι έχει τις περισσότερες τελικές και δη από καλές θέσεις. Όμως, είναι κι ο πιο άστοχος, έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά. Και στο παιχνίδι με την Τερνάνα, εξάλλου, το ίδιο συνέβη. Είχε τέσσερις-πέντε τελικές, εκ των οποίων καλή ήταν μόνο η πρώτη, εκεί που μόνος του έκλεψε μία μπάλα και μόνος του την τελείωσε. Και ακριβώς επειδή δεν του κάθεται το γκολ, έχει γίνει και λιγότερο ομαδικός, όπως λ.χ. και σε μία περίπτωση που έπρεπε να πασάρει δεξιά του στον αμαρκάριστο Ζέλσον, όμως προτίμησε να σουτάρει χωρίς καμία τύχη.

Και κάτι ακόμη: μία άλλη επιλογή, για ακόμη πιο επιθετικό σχήμα, είναι να παίζει ο Μεντιλίμπαρ και με τον Γιάρεμτσουκ και με τον Ελ Κααμπί στην επίθεση, σε ένα καθαρό 4-4-2, που κάποιες, λιγοστές, στιγμές το είχε δοκιμάσει την περασμένη σεζόν ο Βάσκος, μάλλον χωρίς επιτυχία, με τον Ναβάρο και τον Ελ Κααμπί.

Άσχετο: Κάτι πρέπει να μας λέει για το θέμα Ποντένσε ότι ο Ολυμπιακός δεν πολυψάχνεται για άλλον εξτρέμ. Γιατί δεν πρόκειται να μείνει με Βέλντε, Ζέλσον, Μασούρα, Μπιέλ.

Μία φάση που παραπέμπει στο τι θέλει ο Γιάρεμτσουκ ως φορ, ήταν στο φιλικό με την Τερνάνα αυτή με τον Κοστίνια να βγαίνει από δεξιά και να σημαδεύει με σέντρα το κεφάλι του Ουκρανού. Ένας Ιταλός κεντρικός αμυντικός πρόλαβε την ύστατη στιγμή και έδιωξε την μπάλα πραγματικά για ένα κλικ, στερώντας τη δυνατότητα από τον στράικερ του Ολυμπιακού να κάνει την κεφαλιά προς την αντίπαλη εστία.

Αυτό, όμως, είναι που θέλει ο Γιάρεμτσουκ. Να τον ταϊζουν με σέντρες από τα πλάγια. Κι από εκεί και πέρα, όταν βρει ρυθμό, με κάποια παιχνίδια, λογικά θα μπορέσει να δικαιώσει με τα τελειώματα του την απόφαση της απόκτησης του. Σίγουρα, πάντως, περιμένουμε να τον δούμε με μεγάλο ενδιαφέρον στα δύο τελευταία φιλικά του Ολυμπιακού, με τη Νότιγχαμ και τον Άρη Λεμεσού, όπου λογικά θα πάρει αρκετό χρόνο συμμετοχής, απόντος και του Ελ Κααμπί.

And Santiago Hezze of Olympiacos can do a proper job but he's not the Lamborghini's type of player so nobody gonna notice him, until tomorrow another club buys him then we will realise how good he is. That guy is the next Ngolo Kante, covering every part of the field with energy